Polémica en un pueblo de Palencia por el cartel de un bar que prohibía entrar a los vecinos: "Queremos vivir en paz"

Imagen del cartel del Bar Arrabal y del bar en Población de Campos Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Era el pasado viernes, 8 de agosto, cuando un gran susto alertaba a la población palentina de Población de Campos. Un coche y la terraza de un bar comenzaban a arder a las 02:45 horas en la calle Escuelas, como informaban a EL ESPAÑOL de Castilla y León fuentes del Servicio de Emergencias 112.

La virulencia de las llamas provocaba que la zona de la terraza del establecimiento hostelero quedara totalmente calcinada y se propagaba hasta un coche estacionado y la parte baja del Ayuntamiento del municipio palentino.

Guillermo, el propietario del Bar Arrabal, decidía colgar el cartel de “Prohibido entrar gente de este pueblo. Only peregrinos”, en la puerta del local y habla con este periódico de las razones de esta decisión.

Todo después de denunciar, ante la Guardia Civil, los hechos tras el incendio que pudo provocar una gran desgracia en el lugar.

Después de cuatro días con el cartel puesto, este miércoles, 27 de agosto, ha decidido retirarlo.

El coche calcinado. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El cartel

Guillermo Gómez es el propietario del bar de la localidad palentina con su mujer que es la que trabaja en el establecimiento hostelero desde hace 17 años y que se ubica en la Plaza Arrabal sin número del municipio.

“El día 8 de agosto ardió el coche que es de mi mujer y mío y también la terraza y la puerta de nuestro bar. Mi mujer interpuso la denuncia ante la Guardia Civil que está investigando los hechos”, asegura Guillermo a este periódico.

A raíz de este suceso, confiesa, y “con el miedo en el cuerpo” pusieron el polémico cartel en la puerta de su bar hace “unos cuatro o cinco días” en el que se podía leer “Prohibido entrar gente de este pueblo. Only peregrinos”.

Un cartel que causó polémica en el lugar.

Retirada

“Hemos retirado finalmente el cartel tras hablar con distintos abogados con el fin de apaciguar los ánimos para no tener más problemas con los vecinos del pueblo. Lo retiramos este miércoles”, añade nuestro entrevistado.

Tras esto, Guillermo asegura que el objetivo que tienen tanto él como su mujer pasa por conseguir que “la Guardia Civil coja a los culpables” y por conseguir vivir tranquilos.

“Queremos vivir en paz y estar tranquilos. Que nos dejen vivir tranquilos y que la gente del pueblo deje de criticarnos”, finaliza Guillermo.

“Se acabó el problema”

Miguel Ángel Ramos, alcalde de Población de Campos desde hace 10 años y que sumaba otros 12 como concejal, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León y asegura que la decisión de colgar el cartel es “particular de Guillermo”.

“No entrábamos en el bar y, por tanto, tampoco ha sentado tan mal en el pueblo, pero lo del cartel pasa por ser un delito de odio. Al final lo ha quitado porque se lo han dicho los abogados y se ha acabado el problema”, asegura el primer edil.

Añade que el cartel con ese mensaje directo “discriminaba a todo el pueblo” y explica que “todo el pueblo no es malo”.

Sobre el incendio afirma que fue avisado a las 02:30 horas de esa madrugada del 8 de agosto del fuego cerca del Ayuntamiento por lo que fue hasta el lugar de los hechos y vio, en el lugar que “ardía el coche de Guillermo”.

“Llegaron los bomberos y la Guardia Civil y estuvimos apoyando a Guillermo porque es algo que no queremos que le pase a nadie. A raíz de esto y de la presencia del cartel ha habido algo de tensión y de indignación en el pueblo”, añade el alcalde.

Miguel Ángel Ramos continúa asegurando que Guillermo “ha quitado el cartel” este miércoles para “poner fin a la polémica”.

“Hemos tenido un acto de conciliación para que la cosa no vaya a más y no sé si la gente volverá a entrar porque este tema lleva enquistado muchos años. El que quiera entrar que lo haga. Esperemos que todo cambie y vuelva a la normalidad”, finaliza el que ostenta el bastón de mando.