El resort de Palencia con más de 20.000 euros de pérdidas por los incendios y que acoge a los evacuados: "Es muy duro"

Quique, uno de los gerentes del resort Kyomu Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Agosto es uno de los meses más bonitos del año. Días de disfrutar con amigos, pareja o en familia. Días de recorrer distintos puntos de España y de descubrir la belleza que hay en muchos de los rincones ocultos.

A lo largo del año, los ciudadanos cuentan los días, meses y hasta las horas que quedan para que el calendario marque esta fecha porque son miles los que aprovechan la segunda quincena para marcharse de vacaciones.

Algunos por motivos laborales y otros porque prefieren huir del calor extremo. Sin embargo, este mes está siendo uno de los peores de la historia de Castilla y León. Los incendios forestales no dan tregua. Los paisajes están completamente arrasados. Miles de vecinos han tenido que evacuar sus casas y las joyas naturales de la Comunidad han perdido su vida.

Algunos de los vecinos que tuvieron que ser desalojados de sus casas Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

La Montaña Palentina está sufriendo las consecuencias de un agosto que ha teñido de negro a la Comunidad. Son varias las llamas que han afectado a esta zona castellana y leonesa y que han golpeado con fuerza a algunos negocios.

Es el caso del resort Kyomu, ubicado en Velilla del Río Carrión. Eduardo Ibáñez, el gerente, ha asegurado en declaraciones a El Español Noticias de Castilla y León que están pasando unas semanas complicadas por los incendios. Concretamente, por el de Boca de Huérgano y el de Canalejas.

"Hubo un momento en el que estábamos rodeados por todos lados. Hicimos un llamamiento porque lo veíamos muy crudo y vino mucha gente a limpiar y a hacer cortafuegos", asegura.

Un verano que está siendo complicado económicamente para ellos puesto que ya llevan "más de 100 anulaciones", lo que ha supuesto pérdidas de "más de 20.000 euros a mitad de semana" y que ahora "se han multiplicado por dos o por tres porque el comedor ha pasado de estar lleno a dar una o dos comidas".

Las habitaciones estaban completamente bloqueadas para estas fechas y en su gran mayoría han sido anuladas. "La Montaña Palentina sigue más viva que nunca. Las zonas quemadas no están cerca y sigue estando igual de bonito que siempre", explica el gerente, que pide a los ciudadanos que sigan acudiendo a esta zona.

Varios vecinos colaborando para evitar que las llamas se propagasen Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Para ellos, es un "palo muy fuerte" porque es la fecha "más importante del año". Ahora, hay muchas personas que llaman para septiembre pero siempre preguntando antes si se puede cancelar. "Hay mucha incertidumbre".

Un gesto de solidaridad

Eduardo y Quique, los gerentes, a la vista de que el resort estaba prácticamente vacío, ha decidido ayudar a quienes han tenido que abandonar sus casas durante estos días por los incendios forestales que sacuden Palencia.

Los vecinos estaban en pabellones de Guardo ante la cercanía de las llamas. Por ello, decidieron bajar y ofrecer las instalaciones. "Intentamos ayudar y que supieran que iban a ser bien recibidos", asegura.

Ese día fueron de San Pedro de Cansoles y Cardaño de Arriba. Asimismo, han acogido a maquinistas que trabajaban haciendo cortafuegos y a alguna brigada de incendios. "No hemos pensado en el dinero, solo en poder dar alojamiento a quienes lo necesitan", asegura.

Son muchas las personas que han convertido este resort en su cobijo durante unos días críticos en los que no sabían si podrían volver a sus casas y cómo se encontrarían todo al regresar.

"Hay un poco de todo. Familias con niños pequeños, familias con gente mayor... desde los 6 hasta los 70 años", aclara.

Todos ellos deseando recuperar la normalidad y poder recibir la noticia de que vuelven a sus casas y todo sigue como siempre. Para algunos ya ha sido posible, pero otros aún tienen que esperar mucho más tiempo porque "no se sabe si el fuego se reactivará y tampoco hay electricidad".

Situación de los incendios

La situación de los incendios parece mejorar. El fuego de Canalejas, que comenzaba el pasado sábado 16 de agosto, bajó su nivel de peligrosidad a 1 este martes. Por ahora, las labores se centran en la vigilancia y remate tras haber arrasado unas 5.900 hectáreas, según las primeras estimaciones.

Por otra parte, el incendio de Boca de Huérgano, de León, evoluciona favorablemente. Fue declarado el pasado jueves y alcanzó el nivel 2 de peligrosidad llegando a extenderse a la provincia de Palencia.