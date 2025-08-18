Carlos Martínez acusa a la Junta de “jugar a la ruleta rusa con los pueblos” arrasados por el fuego

El secretario general del PSOECyL visit El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, se reúne con el alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez Brágimo ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado este lunes un “pacto de Comunidad” que permita construir una estrategia territorial coordinada y real para hacer frente al impacto de los incendios forestales en el medio rural.

Desde la zona palentina afectada por el fuego en Resoba, Martínez ha acusado directamente a la Junta de Castilla y León de “abandono” y “nefasta gestión”, señalando al presidente Mañueco y al consejero Suárez-Quiñones como responsables de una “crisis de territorio” que va más allá de lo medioambiental.

“Esto no es solo una emergencia forestal. Es una crisis económica, social y territorial que requiere unidad política y voluntad real para afrontarla”, ha declarado el dirigente socialista tras reunirse con el alcalde de Cervera de Pisuerga, Jorge Ibáñez.

“La gente se pregunta si hay alguien a los mandos”

Martínez ha exigido al presidente de la Junta que comparezca de forma urgente en las Cortes para dar explicaciones, tras solicitarlo formalmente el Grupo Socialista.

“Los fuegos nos están afectando de forma transversal a las nueve provincias. Hay que asumir responsabilidades y dejar de esconderse”, ha dicho.

En su crítica, el líder autonómico del PSOE ha planteado preguntas directas: “¿Dónde están y con qué coordinación se están utilizando los medios de la Junta? ¿Qué estrategia se sigue? ¿Quién dirige el operativo?”.

Frente a la “falta de liderazgo” que denuncia en el Gobierno autonómico, ha agradecido el trabajo de los equipos desplazados por el Estado, destacando el papel de la Unidad Militar de Emergencias y las brigadas BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica.

Denuncia de abandono en los pueblos

Martínez ha arremetido contra la política forestal de la Junta, a la que acusa de haber desatendido durante años las demandas de los técnicos, agentes medioambientales y bomberos.

“Llevan años advirtiendo de que hacen falta estructuras estables, públicas y anuales. No es una sorpresa. Es pura negligencia”, ha denunciado.

El secretario autonómico del PSOE también ha cargado contra la ausencia de una mínima evaluación de daños en las zonas calcinadas.

“Nadie se ha acercado a valorar el impacto económico y social. Nadie ha preguntado cómo van a alimentar a la ganadería afectada tras el fuego. Y eso es gravísimo”, ha subrayado.

Martínez ha concluido pidiendo al presidente Mañueco que “empiece a querer este territorio como se merece” y que actúe con la responsabilidad que exige la situación.

“No se puede gobernar Castilla y León desde un despacho sin pisar los pueblos que están ardiendo”, terminó.