Aguilar de Campoo vibra al ritmo de la mejor música en un inolvidable festival en la Montaña Palentina

Aguilar de Campoo vive este viernes, 8 de agosto, una jornada marcada por la resaca emocional después de lo vivido en la tarde del jueves.

Y es que el municipio palentino recibió la visita de miles de personas que se acercaron hasta la playa de la zona de la Virgen del Llano para disfrutar de una velada inolvidable con la música como protagonista: el Festival Música en la Montaña Palentina.

Una cita con la que se ha conmemorado el 25 aniversario del Parque Natural a través de cuatro horas de conciertos sobre un escenario flotante.

Imagen del Festival Música en la Montaña Palentina JCyL

Por él pasaron reconocidos artistas y grupos de la talla de Sinestesia, Los Secretos y Movida Promovida djs, quienes, más allá de poner ritmo a la fiesta, hicieron vibrar a un público que se mostró totalmente entregado desde el principio hasta el final del evento.

Así, Aguilar de Campoo se convirtió en el mejor escenario para acercar los valores de este espacio natural a los asistentes, entre los que se pudo ver al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.