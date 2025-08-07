Detenido un conductor de 71 años tras atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 71 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de lesiones por imprudencia y otro de abandono del lugar del accidente, tras atropellar a un ciclista y huir del lugar.

El suceso tuvo lugar el pasado martes 5 de agosto, en torno a las 12:15 horas, cuando el conductor, al adelantar a un grupo de ciclistas, golpeó a uno de ellos, causándole heridas de diversa consideración.

Lejos de detenerse para prestar auxilio, el implicado abandonó la escena del siniestro.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, encargados de realizar la reconstrucción del impacto entre el vehículo y la bicicleta.

Asimismo, acudieron servicios médicos de emergencia, que evacuaron al ciclista en helicóptero debido a la gravedad de sus lesiones.

Gracias a las investigaciones realizadas, los agentes lograron localizar poco después el vehículo implicado en una localidad cercana al lugar del atropello, así como a su conductor, que fue detenido.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.