Charangas, fuegos artificiales, concurso de paellas y pasacalles: Cervera de Pisuerga se prepara para unas fiestas de ensueño

Cervera de Pisuerga durante el pregón del pasado año Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga

Cervera de Pisuerga se engalana para vivir sus fiestas grandes en honor a Nuestra Señora y San Roque del 14 al 17 de agosto, aunque los días previos ya comienzan con actividades.

Unos días muy especiales para la localidad palentina que se convierten en un momento de reencuentro y convivencia para todos los vecinos y para quienes se acercan a disfrutar con ellos de estas jornadas.

Desde el Ayuntamiento han preparado un programa muy elaborado pensando en todas las edades para dar respuesta a los gustos y preferencias de los diferentes colectivos. El alcalde, Jorge Ibáñez, ha afirmado que se vuelven a llenar de "vida" las calles y plazas del municipio.

Y que se convierten en una oportunidad para mostrar "con orgullo nuestra identidad cerverana a quienes nos visitan". Asimismo, ha recordado que este 2025 es una ocasión "muy especial" para los que habitan este rincón puesto que se celebra el XXV aniversario del Parque Natural Montaña Palentina.

"Además de ser motivo de orgullo, esta efeméride es también una invitación a reflexionar sobre la importancia de seguir cuidando este entorno excepcional y a las gentes que lo habitan", han destacado.

El jueves 14 de agosto tendrá lugar a las 20:00 horas el pregón de fiestas, chupinazo y desfile de peñas en la Plaza Modesto Lafuente. Posteriormente, estará una charanga, una gran verbena y una sesión de DJ.

El 15 de agosto será el pasacalles del grupo Vozaina, la procesión en honor a Nuestra Señora, concierto a cargo del grupo Perversiones, campeonato de petanca y de bolos y para amenizar la noche la actuación de Charanguilar.

No faltarán los fuegos artificiales ni una gran verbena en la Plaza Mayor para que todo el mundo cante, baile y salte al ritmo de los mejores temas del momento.

El sábado 16 habrá pasacalles desde primera hora, una procesión en honor a San Roque con la tradicional parada bajo el Arco y misa castellana, un campeonato de juegos populares, concierto a cargo de Miguel y su mariachi y verbena para el público familiar.

El domingo hay un gran premio ciclista, un concierto y una comida de peñas. Así como un concurso de paellas, tiro al plato y yincana de peñas. Para despedir estos días grandes hay una gran verbena, entierro de la trucha y traca fin de fiestas.

Los días posteriores, y hasta el 31, seguirá habiendo actividades para que todo el mundo lo pase en grande. A continuación, puede consultar el programa completo y los horarios:

Programa de fiestas de Cervera de Pisuerga

Programa de fiestas de Cervera de Pisuerga

Programa de fiestas de Cervera de Pisuerga

Programa de fiestas de Cervera de Pisuerga

Unos días para disfrutar y pasarlo en grande celebrando las fiestas patronales de Cervera de Pisuerga.