Alejandro y una dulce vida al frente de una empresa familiar mítica: "Vencimos a crisis económicas y pandemias"

La satisfacción del que escribe este reportaje es doble. Lo primero, por contar la historia de una mítica empresa familiar con más de 60 años de historia y, lo segundo, por hablar con el joven Alejandro, que ha recogido el legado y continúa escribiendo el relato de la compañía que heredó, siendo tercera generación.

El joven palentino es la cabeza visible de Pastas y Hojaldres Uko, una empresa palentina que se ubica en Cervera de Pisuerga (Palencia) y que destaca por el sabor de sus mejores elaboraciones, entre ellas los famosos Socorritos.

Charlamos con Alejandro para conocer su historia y también la de una empresa que nació a finales de los años 50 del siglo pasado y que tiene un futuro prometedor.

El lado más personal de Alejandro

“Soy un hombre casado y padre de familia que piensa que la vida hay que disfrutarla día a día. No sabemos lo que vendrá mañana. La vida debe ser una formación continua, no solo profesionalmente, sino como persona. Me gusta, tanto trabajar como descansar. Debe haber tiempo para ambas cosas”, afirma Alejandro Merino Cabeza.

A sus 32 años, nuestro entrevistado ha tenido la oportunidad de viajar, tanto estudiando como trabajando por varios países. Desde Hungría y hasta Australia pasando por Finlandia, Reino Unido… todo ha sido experiencia y formación para él.

Imagen de Alejandro Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Nacido en Palencia capital, desarrolla su infancia en Cervera de Pisuerga. Recuerda su infancia como a de cualquier niño de pueblo, con mucho tiempo jugando en la calle y con los buenos amigos.

“De pequeño quería ser futbolista. Si no triunfaba con ello, ingeniero civil. Me gustaba mucho jugar con las excavadoras y camiones, pero la vida me ha cambiado bastante”, asegura entre risas.

El destino le ha llevado por otros derroteros. Exactamente, para ser la tercera generación al frente de Pastas y Hojaldres Uko, en Cervera de Pisuerga.

Una historia de más de 60 años

“Raquel, la fundadora de la empresa, empieza a elaborar sus primeros dulces allá por 1957. Luego se uniría su hermano Uko, de Angeluco, y ahí fue cuando el negocio comenzó. Después de más de 65 años de historia, no podemos decir que el negocio haya ido mal. Lo importante es que seguimos aquí y que hay proyecto para largo”, añade nuestro protagonista seguro.

Sin embargo, en el negocio de dulces que se ubica en Cervera de Pisuerga, en pleno corazón de la Montaña Palentina, y que cuenta con unos 25 trabajadores y con unas instalaciones de unos 2.000 metros cuadrados entre obrador, almacenes y oficinas, no todo ha sido fácil.

Trabajadores en la fábrica de Cervera de Pisuerga Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Ha habido momentos muy duros, seguro que como en cualquier empresa con cierta historia. Los inicios, problemas con los bancos o familiares. Vencimos a crisis económicas y pandemias. Con esfuerzo hemos ido capeando.

Alejandro, amante de los deportes, viajes y la gastronomía, cogerá las riendas del negocio, como tercera generación, hace ocho años, pese a su corta edad por aquel entonces.

“Comencé en la campaña de Navidad del año 2017. Había muchísimos pedidos para cestas de empleados de Carrefour. Fue un auténtico caos para una empresa pequeña como la nuestra”, añade.

Sin embargo, ahí sigue, a base de tesón, trabajo y mucho esfuerzo.

Compromiso y dulce futuro

“En nuestra empresa elaboramos dulces artesanos. Principalmente pastas finas de té y hojaldres de mantequilla. La joya son los Socorritos de Cervera. Un hojaldre de mantequilla en forma de lazo recubierto con azúcar o chocolate. Están brutales”, explica Alejandro.

El joven hace mención al “compromiso de la familia y los empleados” como pieza clave para haber cumplido más de 60 años de historia. Los trabajadores “son la base de la empresa porque el producto es artesanal”, recuerda.

Todos los dulces son elaborados de forma artesanal Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Mirando al futuro siempre soy positivo, por lo que en unos años la situación de incertidumbre que vivimos mejorará. Principalmente espero y confío en que Pastas y Hojaldres Uko siga siendo un referente de calidad en el sector de la pastelería-repostería artesana”, finaliza nuestro entrevistado.

Seguro que, a base de trabajo y esfuerzo, como hasta ahora, lo consiguen.