Miriam Andrés relata el calvario vivido con Leire Díez: “Me machacó”, y exige más autocrítica al PSOE

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), ha hablado sobre los difíciles episodios que vivió con la fontanera Leire Díez durante las primarias del partido en 2016-2017, cuando apoyó a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez.

En unas declaraciones realizadas al programa Cuestión de Prioridades (CyLTV), la también secretaria general del PSOE de Palencia ha denunciado haber sufrido una campaña de acoso en redes sociales orquestada, en parte, por la ya exmilitante Leire Díez, de quien asegura que fue “la más activa” en esa estrategia de hostigamiento.

“Nos llegó a machacar”, afirmó la regidora palentina, relatando que se vio obligada a abandonar Facebook ante la presión.

Este medio ya adelantó el pasado sábado que las visitas de la denominada como fontanera del PSOE fueron habituales a Castilla y León y alguna con polémica como la vivida en Ciudad Rodrigo.

“Cada vez que yo escribía algo, me mandaba a la jauría. La conozco bien, desgraciadamente”, declaró. Aunque no confirma si Díez tenía un cargo orgánico relevante, “no sé si era fontanera o no”, sí destacó su papel como “activista militante muy implicada con un sector y con un candidato”.

Andrés también ha mostrado preocupación por la facilidad con la que algunas figuras, como Leire Díez o Víctor de Aldama, accedían a los espacios de poder en Ferraz.

“Accedían a despachos con una facilidad increíble, mientras que cargos públicos reconocidos como nosotros solo vamos a los que nos tocan. Es para hacer autocrítica”, lamentó.

La alcaldesa valoró positivamente la salida voluntaria de Díez del partido, subrayando que “el PSOE está un poco más limpio” con su baja.

No obstante, criticó la falta de reacción del partido: “Creo que ha faltado diligencia sobre esta persona. El PSOE debería haberla expulsado antes, como han dicho algunos compañeros”.

Además, Andrés hizo una reflexión sobre el papel de las redes sociales dentro del partido y la necesidad de repensar la militancia digital: “Conozco a personas en una posición crítica dentro del partido y se las señala. Las redes han cambiado la forma de relacionarnos dentro del PSOE, y eso exige una reflexión”.

En cuanto a la situación actual del partido, reconoció que “el PSOE no está pasando buenos momentos”, aunque defendió con firmeza la gestión del Gobierno central: “No hay ninguna imputación por corrupción, y se están desarrollando políticas sociales muy importantess, como con las pensiones”.

'No' al adelanto

Respecto a las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha pedido un adelanto electoral, Miriam Andrés se mostró prudente.

“No quiero un adelanto inminente. Se están haciendo cosas muy buenas, pero sí soy partidaria de diferenciar los procesos electorales. No podemos contaminar la política local, autonómica o nacional. Que los palentinos me juzguen por lo que he hecho en estos cuatro años”.

Andrés concluyó reafirmando su compromiso con el proyecto socialista, diferenciando a las siglas del partido de las personas que lo integran.

“No me duele el PSOE, me duelen determinadas personas. Las siglas están por encima de los militantes. Si el partido ha logrado impulsar el progreso de este país, es porque representa algo que nos supera”.