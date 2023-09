El “rey” (Roca Rey) sigue reinando y gobernando el timón del toreo

Roca Rey

El diestro peruano sigue siendo el rey del toreo y quien gobierna el timón. Las cuatro orejas de la tarde de ayer en Palencia lo acreditan. De goyesco o de paisano, da igual. Roca Rey encandila a los públicos, el de Palencia no fue menos.

Su forma de andarle a los toros por la cara, los cites de lejos con la muleta a la espalda y los recursos que posee, son los argumentos que maneja este joven diestro que está convenciendo esta temporada allá donde va.

A su primero, que arrastraba el morro por la arena, -sorteó un buen lote- lo toreó muy despacio y con ceñimiento, quieto y firme. El cite desde el platillo y la muleta por detrás pone el ay en los tendidos. Es un toreo de bragueta que llega al público, además de emocionar.

Con mando supremo llevó al basto y cabezón quinto por ambos pitones, pegándose un tremendo arrimón cuando el toro bajó el ritmo. Y como con la espada anda seguro y certero no fue difícil convencer al público que pidió con insistencia las orejas de ambos toros.

Tomás Rufo

El diestro toledano, que tomara la alternativa en Valladolid la pasada temporada, no estuvo acertado con los aceros ni estuvo a la altura de esa tarde, porque el animal que sorteó no era el apropiado. Inició el trasteo por estatuarios y luego pudo completar alguna serie para irse a cercanías. Saludó una ovación

Sin embargo, tras verse espoleado por Roca Rey, mejoró su actuación con el que cerraba festejo, al que endilgó series de mucha enjundia. Toreo de muchos kilates y entendiendo a un toro que había que coserle la muleta en la cara y llevarlo hilvanado desde poca distancia, y luego templarlo.

La espada funcionó al segundo intento y el público, que acudió en algo más de dos tercios a “Campos Góticos”, le pidió con fuerza las orejas, pero el usía solo concedió una.

Manzanares

El diestro dinástico no está en su mejor forma tras sus operaciones en la espalda, y además sortea lotes donde es difícil sacar lucimiento alguno.

Le ocurrió con sus dos toros, aunque al primero lo lució en el recibo capotero y le pudo sacar alguna tanda con la derecha. Pero el metisaca mortal enfadó al respetable sonando algún pito. Silencio.

Con el cuarto, parado, complicado y renuente a las embestidas, no hubo forma de sacar partido. Abrevió el alicantino. Escuchó una ovación.

Rostros pucelanos en el tendido

Varios rostros pucelanos en el festejo. Saludamos a los doctores y buenos aficionados como León de la Riva y Antonio María Mateo, que departían con sus colegas palentinos: Gonzalo Ibáñez con Virginia, su esposa, y Juan Ignacio 'Pitu' Crespo, que ahora preside la Peña Taurina Palentina.

También divisamos en el tendido a César Mata, el abogado-ganadero-crítico taurino, y al crítico de EFE Pepe Estévez. Junto a nosotros estaban los hermanos hosteleros del Molino Rojo vallisoletano. Y en nuestro tendido también saludamos a la familia del Asador Cossío, Rosa y Perico junto a su hija Paula, que inicia en unos días su entrada en la Universidad de Salamanca. Otra psicóloga en la familia. Enhorabuena, Paula.

Les ofrecemos una amplia galería de fotos de nuestra colaboradora Natalia Calvo, que realizó desde la plataforma de TV junto a los compañeros de La 8 Palencia, quienes por cierto emiten un programa cada noche dedicado a la feria taurina palentina.

P.D. Es muy raro que Roca Rey no haya llenado en Palencia. Los más de dos tercios de plaza es muy poco bagaje para la visita de tan ilustre personaje taurino. Algo ha fallado y la empresa debe estar meditando lo ocurrido. Cierto es que han logrado 3.000 abonos, logrando despertar a una afición aletargada un tiempo. Pero no es suficiente. Roca Rey llena…y cobra. Y hoy han debido negociar con Roberto Domínguez para que bajara los honorarios de su torero. Porque si no palmatoria, que diría un castizo. En fin, cosas del toreo.

Sigue los temas que te interesan