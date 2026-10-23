El actor Antonio Pagudo ha visitado a principios de octubre el municipio de Cacabelos junto a más caras conocidas. Instagram

El restaurante en el que siempre para el actor Antonio Pagudo: tienen morcilla, pulpo con cachelos y carne de buey

Todos le conocemos por ser Javi de La Que Se Avecina. Y es que a la hora que pongas FDF siempre está con la reposición de los capítulos.

Pues bien ,cualquier día también te le puedes encontrar en El Bierzo haciendo una escapada.

Y es que el actor Antonio Pagudo ha visitado a principios de octubre el municipio de Cacabelos, donde ha disfrutado de unos días de descanso en compañía de otros rostros populares.

Además ha vuelto a dejarse ver en uno de los establecimientos más conocidos de la zona, La Moncloa de San Lázaro, y donde siempre para cada vez que va.

El intérprete no ha estado solo durante esta visita. Le han acompañado Juan Ibáñez, conocido por dar vida a Trancas en 'El Hormiguero'; el músico Kuki Alegre, y el escritor y publicista Jaime Rodríguez Pérez-Olleros.

El propio Pagudo ha compartido su experiencia en redes sociales, donde ha dedicado unas palabras de agradecimiento a sus anfitriones y ha destacado el trato recibido durante el fin de semana.

El actor ha querido compartir públicamente su experiencia en La Moncloa de San Lázaro y agradecer la atención recibida por parte de sus responsables, Ada y Álvaro, a quienes ha definido como unos anfitriones excepcionales.

“Ada y Álvaro de La Moncloa de San Lázaro son siempre unos anfitriones geniales”, ha escrito Antonio Pagudo en su publicación.

El intérprete también ha hecho referencia a la compañía con la que ha disfrutado de la escapada a Cacabelos. «Y este finde con Juan Ibáñez, Kuki Alegre y Jaime Rodríguez, nos lo hemos gozado allí en Cacabelos. Gracias a todos», ha añadido.

Nacido en Baza, Granada, el 2 de febrero de 1977, el actor ha desarrollado una trayectoria profesional que abarca el teatro, la televisión y el cine. Aunque su popularidad se disparó con su participación en la ficción televisiva, su carrera está estrechamente vinculada a los escenarios.

Sin embargo, fue su interpretación de Javier Maroto en 'La que se avecina' la que le proporcionó una gran popularidad entre el público. Su participación en la serie lo convirtió en uno de los intérpretes más reconocidos de esta comedia.

La Moncloa de San Lázaro

El establecimiento elegido por el actor para disfrutar de su estancia en El Bierzo es La Moncloa de San Lázaro, situado en Cacabelos.

Se trata de un edificio tradicional berciano que tiene su origen en un antiguo hospital de peregrinos del siglo XVII.

El establecimiento ofrece distintos espacios pensados para disfrutar de cada momento del día: desde desayunos en la galería hasta comidas en el patio, protegido por una glicinia, o veladas junto a la chimenea.

También hay lugar para el aperitivo, las sobremesas y las meriendas. El jardín, las terrazas y los rincones del edificio permiten disfrutar de una experiencia que combina gastronomía, descanso y el encanto de la arquitectura tradicional.

Cocina tradicional

La gastronomía es otro de los pilares de La Moncloa de San Lázaro. Su propuesta culinaria apuesta por los sabores tradicionales y por una cocina que reivindica los guisos y las recetas de siempre, con especial atención a los detalles y a la calidad de los productos.

La filosofía del establecimiento parte de la cocina casera y de la tradición familiar, con platos inspirados en la sabiduría de las recetas de las abuelas.

Todo ello se combina con una selección de vinos del Bierzo que acompaña las elaboraciones y refuerza el vínculo del restaurante con su entorno.

Entre las opciones de su carta figuran propuestas como la morcilla de León, el pulpo con cachelos y las croquetas.

También destacan elaboraciones como la crema de castañas y boletus, que incorpora ingredientes asociados a los sabores de la temporada.

Las ensaladas ofrecen distintas alternativas, desde la clásica ensalada de la huerta hasta propuestas con atún en escabeche, trucha escabechada o garbanzos con verduras. A ellas se suma la ensalada Moncloa, elaborada con pimientos asados, cebolla macerada, atún y huevo.

Los guisos ocupan igualmente un lugar destacado en la oferta gastronómica.

El caldo de vendimia, el guiso de carne de buey de El Capricho, las manitas guisadas, los callos, las mollejas de ternera y los garbanzos con bacalao forman parte de una carta que mira a la cocina tradicional.

Los precios facilitados para algunos de estos platos oscilan entre los 12 euros del caldo de vendimia y los 32 euros del pulpo con cachelos, mientras que otras elaboraciones, como la morcilla de León, cuestan 12 euros y el guiso de carne de buey de El Capricho, 22 euros.

Seguro que el mítico Javi, de LQSA, regresa por allí.