Un investigador de la ULE atribuye las 21 réplicas del terremoto a un reajuste de la corteza terrestre

La tierra tembló el jueves por la noche en El Bierzo y, horas después, siguió moviéndose. El terremoto de magnitud 4,2 registrado en Benuza, en La Cabrera, dejó 21 réplicas que podrían explicarse por un reajuste de la corteza terrestre.

Así lo explica Javier Fernández Lozano, investigador de la Universidad de León (ULE), quien aclara que las réplicas no son ecos del primer temblor, sino nuevos terremotos provocados por los cambios en el subsuelo.

"Cuando una falla se desplaza durante un terremoto, cambia la distribución de los esfuerzos en las rocas de su entorno", señala. Esto puede reactivar otras fracturas y provocar nuevas sacudidas.

El seísmo principal se registró a las 22.34 horas del jueves 15 de octubre y se sintió en León, Galicia, Asturias y el norte de Portugal. Después llegaron 21 movimientos de magnitudes entre 2 y 2,4, según el Instituto Geográfico Nacional.

¿Por qué se sintió tan lejos?

La respuesta puede estar, en parte, bajo nuestros pies. Fernández Lozano explica que los terrenos formados por sedimentos pueden amplificar las ondas sísmicas y prolongar las vibraciones.

Es lo que puede suceder en las cuencas del Duero y del Bierzo, aunque también influyen la magnitud, la profundidad y la distancia al epicentro.

Mapa de las réplicas del seísmo ULE

Los Montes Aquilianos, entre las posibles causas

Los investigadores miran hacia los Montes Aquilianos, donde existen antiguas estructuras geológicas que podrían haberse reactivado.

Sin embargo, Fernández Lozano advierte de que todavía es pronto para identificar una falla concreta. Será necesario estudiar la localización de los seísmos y las características del terreno.

Y queda otra pregunta inevitable: ¿puede volver a temblar la tierra?

Lo habitual es que las réplicas sean cada vez menos frecuentes, aunque cada episodio evoluciona de forma diferente.

Su aparición no significa que vaya a producirse un terremoto más fuerte, pero tampoco permite descartarlo. Por ello, el investigador recomienda seguir la información del Instituto Geográfico Nacional y las indicaciones de Protección Civil.