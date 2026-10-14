Se fuga tras embestir con su coche al de una compañera de trabajo en Astorga: fue detenido en Fuenlabrada

La Policía Nacional ha detenido en Fuenlabrada (Madrid) a un hombre al que se investiga como presunto autor de tres delitos cometidos en Astorga.

Todo tras un incidente de tráfico en el que habría intentado sacar de la calzada, de manera intencionada y reiterada, el vehículo conducido por una compañera de trabajo.

Los hechos se produjeron el 29 de septiembre de 2026, sobre las 22:00 horas, cuando una amiga de la víctima alertó a la Sala del Cimacc 091 de que esta, mientras circulaba desde su puesto de trabajo y hacia su domicilio, estaba siendo embestida, repetidamente, por otro vehículo, conducido por un hombre que, presuntamente, trataba de expulsarla de la vía.

Las primeras informaciones apuntaban a que el incidente podría estar relacionado con discrepancias económicas surgidas entre ambos al finalizar la jornada laboral.

La víctima, minutos después del acometimiento, se personó en dependencias policiales de la Comisaría de Astorga relatando, en un estado de elevada agitación y nerviosismo, todo lo sucedido, y facilitando el contacto de una testigo de referencia a la que llamó desde su vehículo cuando estaba siendo perseguida por el autor de los hechos.

A raíz de los hechos, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Astorga inició una investigación para esclarecer lo sucedido, identificar plenamente y localizar al presunto autor, quien habría abandonado la ciudad tras el incidente para evitar enfrentarse a los hechos.

Las gestiones policiales permitieron finalmente localizar al sospechoso en Fuenlabrada (Madrid), donde fue detenido por agentes de la Comisaría Local de Policía Nacional de dicha localidad.

Las diligencias policiales tramitadas, junto con el detenido, han sido remitidas a la Autoridad judicial por los delitos de lesiones, daños y conducción temeraria con peligro para la vida de otras personas.