El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, y el alcalde, José Antonio Diez, durante la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad. Ayto León

El Ayuntamiento de León entrega la Medalla de Oro a la Diócesis: "Un reconocimiento unánime por su papel esencial"

La Diócesis de León ha recibido en la mañana de este miércoles, 14 de octubre, la Medalla de Oro de la Ciudad, el máximo reconocimiento que otorga el Ayuntamiento.

El alcalde, José Antonio Diez, ha sido el encargado de realizar la entrega de esta distinción al obispo, Luis Ángel de las Heras, dentro de un acto que ha tenido lugar en el Palacio Episcopal con la presencia de la Corporación Municipal y autoridades civiles, militares y eclesiásticas.

Diez ha hecho hincapié en el "intenso trabajo" de la Diócesis de León desde que se fundase y en su labor "en el cuidado y la atención a la ciudanía y en la protección del patrimonio histórico, artístico y bibliográfico de la ciudad desde una perspectiva basada en los valores de fraternidad, caridad y asistencia plasmados también en su labor pastoral y litúrgica".

"Cada una de las 756 parroquias que componen ahora la Diócesis de León y que hoy están aquí representadas en este magnífico claustro del Palacio Episcopal de León que nos acoge, se han transformado desde sus orígenes como centro de celebración de la fe y la palabra en casas de acogida y asistencia, recintos de atención a los más vulnerables de una ciudadanía que tiene siempre las puertas abiertas bajo el amparo de la caridad, la solidaridad y la justicia social", ha asegurado.

Fue el pasado 15 de mayo cuando la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento dio luz verde al inicio de los trámites para conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Diócesis de León, siendo ratificado por unanimidad de todos los grupos el reconocimiento después en el pleno del Consistorio el pasado 31 de julio.

El primer edil ha sostenido que la entrega es un "reconocimiento unánime de formaciones políticas totalmente diferentes pero que saben recompensar el papel esencial que esta institución ha desarrollado y desplegado desde su fundación".

Para Diez, es una labor que "ha contribuido a conformar la ciudad y atender a todos". De la misma manera, ha recordado la estrecha unión que mantiene la Diócesis con el Reino de León desde el traslado de la corte real de Oviedo a la ciudad leonesa con el rey Ordoño II.

"La historia de la Diócesis nos marca que existe, en estos siglos, una unión estrecha con el Reino, que los responsables de la institución eclesiástica participan en las decisiones del monarca y en la promulgación de los fueros y otras normas de convivencia dictadas en el Reino de León, esas normas que nos han hecho ser reconocidos internacionalmente como pioneros y que avalaron la concesión del título de Cuna del Parlamentarismo", ha precisado.

Un vínculo, ha precisado el alcalde, "nunca roto" y que "revela la ligazón e influencia que las comunidades cristianas y sus máximos responsables desempeñaron en la historia de nuestra ciudad".

Por su parte, el obispo de León ha trasladado su "profunda gratitud y emoción" ante este reconocimiento.

"Quiero agradecer al alcalde y a toda la Corporación Municipal por otorgar esta Medalla de Oro, la máxima distinción de la ciudad a la Diócesis de León", ha apuntado.

Igualmente, ha destacado que este reconocimiento se haya efectuado por unanimidad de todos los grupos políticos lo que "manifiesta el sentimiento compartido de quienes representan a los ciudadanos de León".

El obispo también ha expuesto que la Medalla lleva el nombre de la Diócesis de León pero que "representa a multitud de personas de ayer y de hoy, a quienes a lo largo de los siglos han compartido las vicisitudes de la Diócesis y han contribuido a su historia entregando su tiempo y sus capacidades al servicio de nuestras comunidades".

El acto ha finalizado con la interpretación del himno a León a cargo de la soprano Inés de Arviz y de Toni Escoriza al piano.