La 10KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo prevé un nuevo récord de participación el 18 de octubre

La carrera 10KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo vuelve a las calles de la ciudad de León en una nueva edición que tendrá lugar el próximo domingo 18 de octubre.

A pocos días de su celebración y del cierre del plazo de inscripción (el 13 de octubre), la organización prevé un nuevo récord de corredores. En ediciones anteriores, más de 4.000 personas han participado en las carreras 10 KM y 2,8 KM.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha presentado la decimoquinta edición de la 10 KM León Cuna del Parlamentarismo.

Ello acompañado de Víctor Rubio, en representación de la Federación de Atletismo; José Enrique Villacorta, del Club Sprint Atletismo León; Cristina Aláez, de la Asociación de Pacientes con Amiloidosis de León; y Arturo Burgos, de Hyundai-Lemauto,

Esta prueba ya consolidada en el calendario deportivo de León está organizada por el Club Sprint Atletismo León, la Delegación Leonesa de Atletismo y por el Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Deportes.

Al igual que en ediciones anteriores, la 10KM discurrirá por un circuito urbano homologado por la Real Federación Española de Atletismo por el centro de la ciudad.

La prueba reina es la de 10 kilómetros, en la que se prevé llegar a los 2.000 corredores. Saldrá a las 11:00 horas del paseo del Parque. Previamente lo harán las otras dos carreras programadas de 2,8 kilómetros.

Por un lado, la Peque León Cuna del Parlamentarismo con 200 dorsales para jóvenes atletas con edades entre los 10 y 17 años.

Por otro, la carrera popular para familias y para los que no se atrevan con la carrera larga, que cuenta con 4.000 dorsales.

Con estas cifras, cerca de 6.000 corredores tomarán el centro de León en esta nueva edición de la 10 KM, con salida en el paseo del Parque, a la altura del Estadio Hispánico, y meta a los pies de la Catedral en la plaza de Puerta Obispo y nuevo recorrido.

Además, se espera la llegada de más de 500 corredores procedentes de otros puntos de la geografía española.

El plazo de inscripción continúa abierto hasta el próximo 13 de octubre a las 24:00 horas.

Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web oficial de la prueba www.10kmleon.com y de forma presencial en Deportes Kamariny (calle El Carmen, 9) en horario comercial.

Deporte y salud

La 10 KM León Cuna del Parlamentarismo ha convertido a la ciudad de León en un referente deportivo que aúna deporte, salud, turismo y sostenibilidad.

Al respecto, Lemauto y la marca Hyundai apoyan esta iniciativa facilitando los vehículos oficiales de la carrera que serán 100% eléctricos. Canuria ha destacado que “los grandes acontecimientos deportivos también pueden avanzar hacia modelos más sostenibles y responsables”.

El concejal de Deportes ha incidido en que la 10 KM contribuye a la promoción de la ciudad de León, una carrera que se presenta además como proyector turístico que conjuga el deporte, la cultura y la gastronomía.

Su recorrido está jalonado de edificios y monumentos emblemáticos como San Marcos, el Musac, San Isidoro, el casco antiguo, la Muralla romana y la Catedral.

Dispositivo de seguridad

La Concejalía de Deportes ha previsto un gran dispositivo de seguridad para el perfecto desarrollo de la prueba, para que, como ha indicado Vicente Canuria, “sea la más multitudinaria y una de las más especiales. Cuando miles de personas corren juntas por León, León también corre con ellas”.

Cerca de 200 voluntarios, 130 personas del servicio de emergencias y seguridad, 30 personas para el personal sanitario y 10 vehículos de emergencias.

También cuatro zonas de servicios a los corredores y un centro de coordinación de emergencias con el hospital de campaña en la zona de meta con la presencia de Policía Local y Protección Civil, que se verán apoyados por Cruz Roja, participarán en el dispositivo especial de seguridad.

El centro médico para la atención de los corredores que lo precisen estará ubicado en el Hospital de Campaña de Protección Civil, a los pies de la Catedral, que coordinará los servicios que estarán a disposición de los participantes con médicos y diferentes sanitarios en el circuito.

Allí se dará el primer avituallamiento a los corredores después de la llegada en forma de líquidos.

La gran concentración de servicios estará en el aparcamiento de San Pedro, con personal de recuperación y fisioterapia, servicio de guardarropa para la recogida de los enseres depositados en la salida, entrega de premios, sorteo de regalos entre los participantes de la carrera de 2KM y de obsequios de los colaboradores.

Hinchables con Divernodia para los más pequeños, concierto de música en vivo y hasta una animación con Zumba… Y además en las instalaciones deportivas municipales de El Ejido y el Estadio Hispánico los corredores podrán disponer de vestuarios y duchas.

Por otro lado, los corredores dispondrán de vestuarios y guardarropa en el interior el Estadio Hispánico y de un punto de recogida de dorsales y chips.

A lo largo del recorrido, se establecerán puntos de control de tiempos, asistencia sanitaria y, en el kilómetro (avenida Reyes Leoneses en la confluencia con calle Cruz Roja), avituallamiento líquido.

Carrera solidaria

La 10 KM Hyundai León Cuna del Parlamentarismo también tiene un fin solidario.

En esta edición, se dará a conocer la labor realizada por la Asociación de Pacientes con Amiloidosis (Aspacam).

La amiloidosis es una enfermedad rara que engloba un conjunto de enfermedades provocadas por la acumulación anormal de proteínas en distintos tejidos y órganos.

Puede afectar al corazón, los riñones, el sistema nervioso, el hígado o el aparato digestivo, entre otros. Sus manifestaciones son muy diferentes y, con frecuencia, pueden confundirse con las de otras enfermedades. Esta variedad de síntomas, unida a su escaso conocimiento, puede dificultar y retrasar el diagnóstico.

Las aportaciones solidarias realizadas a través de la carrera se destinarán a la Asociación de Pacientes con Amiloidosis, para seguir dando voz a la enfermedad y a las personas que conviven con ella.

Por otro lado, la 10KM contará con un programa de charlas vinculadas a la salud y al deporte que se celebrarán desde los días 13, 14, 15 y 16 en Deportes Kamariny.

Estas tratarán sobre la amiloidosis, nutrición y salud y deporte de élite, impartidos por profesionales y deportistas, entre ellos Jorge Blanco. Para el sábado 17 de octubre se ha programado un entrenamiento solidario y colectivo para todo el que quiera participar.

Patrocinadores y colaboradores

El concejal de Deportes ha agradecido la colaboración de distintos colaboradores y patrocinadores en el desarrollo de la 10 KM. Los principales mantenedores son Hyundai - Lemauto, Kutxa Bank, Deportes Kamariny, Coca Cola y Emico.

Entre las firmas que también apoyan las carreras están 24/Siete TV, Centro Comercial León Plaza, Universidad de León, Cruz Roja, Viejo Abogados, Olas y Nieve, Divernodia, Centro Médico Pinilla y Aspacam.