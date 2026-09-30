Familiares de los seis mineros muertos en el Pozo Emilio se manifiestan ante los juzgados de León, en octubre de 2025 Peio García ICAL

La Audiencia de León confirma la absolución de los 16 acusados de la muerte de los mineros del Pozo Emilio

La Audiencia Provincial de León ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 por la que se absolvió a los 16 acusados por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle el 28 de octubre de 2013.

Un escape de grisú afectó a los trabajadores que se encontraban en la séptima planta de la explotación causando la muerte inmediata por asfixia a José Antonio Blanco, Juan Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure.

De esta forma, la Audiencia Provincial rechaza el recurso presentado por la Fiscalía y al que se adhirieron las defensas, manteniendo la decisión del juzgado, que el 18 de noviembre de 2025 dictó una sentencia en la que absolvió a todos los acusados de los delitos de homicidio, lesiones graves y contra los derechos de los trabajadores por los que habían sido juzgados.

Entre los 16 imputados en este caso figuran el que fuera presidente de la compañía, Antonio del Valle, el entonces vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle, el vocal de la sociedad, Aurelio del Valle; los directores general y facultativo, ingenieros y vigilantes de seguridad.

Para cada uno de ellos el fiscal solicitó penas de tres años y medio de prisión e indemnizaciones por un importe global de unos dos millones, mientras las acusaciones particulares elevan sus peticiones hasta los seis años y medio de cárcel.

Por su parte, los afectados reclamaron la libre absolución y argumentan que el siniestro fue imprevisible. Después de ocho semanas de vista oral, el 30 de marzo de 2023, quedó visto para sentencia el juicio.

En las conclusiones finales, el fiscal afirmó que el accidente "se podía y debía haberse evitado". A su entender, la invasión masiva de grisú que provocó la tragedia "no fue producto de un hecho fortuito, algo imprevisible o inevitable".

En su intervención apuntó a que se produjeron incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales y de seguridad minera y de la obligación del empresario de garantizar la seguridad y la salud de la plantilla.

El riesgo de una emanación de metano "inmediata, intempestiva y de gran magnitud", dijo, es conocido, no es algo inaudito y hay unas normas y medidas para evitar sus consecuencias.

Además, consideró acreditado que no se adoptaron, por parte de los altos cargos y los técnicos que dirigían la compañía en ese momento, las medidas oportunas y no obraron con la "diligencia necesaria para evitar el resultado conocido".

También aludió a que aunque de las pruebas testificales practicadas no se pueda concluir que existieran unas claras señales de alarma, sí había preocupación y temor en los trabajadores que trabajaban en el taller siniestrado.

"Había preocupación porque aquello no acababa de hundir y había índices altos de metano", mencionó como ejemplos.

Por su parte, el abogado del presidente y vicepresidente de la Hullera Vasco Leonesa sostuvo que el accidente surgió "por un caso fortuito o fuerza mayor". También negó que existiera "temor de los trabajadores por un supuesto riesgo. Nadie señalaba esos miedos" .

Además, incidió en que la Hullera Vasco Leonesa disponía de un sistema de prevención y seguridad "adecuado". El tribunal también absolvió a las compañías de seguros como responsables civiles directas y la Hullera Vasco Leonesa, como responsable civil subsidiaria.