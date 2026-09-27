Imagen de la administración encargada de repartir la suerte en la calle Sierra Pambley de Fabero (León). Loterías y Apuestas del Estado.

La suerte de La Primitiva sonríe a León: un boleto sellado en este pueblo de la provincia se lleva casi 50.000 euros

La suerte de los sorteos de fin de semana ha vuelto a sonreír a la provincia de León. El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 26 de septiembre de 2026, ha dejado un jugoso pellizco en la localidad de Fabero, donde se ha validado uno de los cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más el número complementario) agraciados en todo el país.

El boleto afortunado fue sellado en la Administración de Loterías número 1 de Fabero, ubicada en este municipio berciano. Su propietario se desembolsará un premio unitario de 49.213,69 euros.

La combinación ganadora de la jornada estuvo formada por los números 3, 9, 10, 30, 36 y 45, con el 26 como complementario y el 4 como reintegro.

Los otros tres boletos agraciados en esta misma categoría fueron validados en Gijón (Asturias), Yuncos (Toledo) y Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Al no registrarse acertantes ni de Categoría Especial ni de Primera Categoría en esta ocasión, el bote acumulado continuará creciendo para la próxima cita del juego.

De este modo, en el siguiente sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría hacerse con un bote millonario de 28,5 millones de euros.

La recaudación total alcanzada en el sorteo de este sábado ascendió a más de 10,8 millones de euros.