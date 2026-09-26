Dos investigados por provocar un incendio de 68 hectáreas con una excavadora en un pueblo de la provincia de León

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de León ha investigado a dos hombres, de 51 y 40 años, como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

Las pesquisas apuntan a que los investigados originaron las llamas al realizar obras de desmonte y explanación con una excavadora sin permiso y sin medidas de extinción en el término municipal de Encinedo (León).

El fuego se declaró a las 14:30 horas del pasado 22 de julio en el paraje Matacouta, un área escabrosa y de difícil acceso en los montes de La Baña, pertenecientes a las Juntas Vecinales de la zona.

Tras dos días de intensos trabajos en los que se requirió la intervención de cuatro helicópteros, una autobomba, tres cuadrillas con 23 efectivos y cuatro agentes medioambientales, las llamas quedaron sofocadas el 24 de julio pasadas las 19:00 horas.

El siniestro se saldó con 68 hectáreas calcinadas de monte bajo, matorral y robles, sin que afortunadamente se produjeran daños personales ni materiales en infraestructuras.

Treinta grados, máquina pesada y alerta por alto riesgo declarada

La investigación coordinada entre el Seprona y los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León determinó que la máquina excavadora trabajaba en la pista sin la correspondiente autorización ni extintores o medios de contención.

La chispa o el roce de la maquinaria desencadenó el fuego en plena alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales, declarada en la Comunidad entre el 19 y el 22 de julio por las extremas temperaturas y la sequedad del terreno.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia.

Ante este tipo de sucesos, la Benemérita ha vuelto a apelar a la responsabilidad ciudadana y al cumplimiento estricto de las restricciones operativas cuando se ejecutan trabajos con maquinaria en el medio rural durante las épocas de alto riesgo.