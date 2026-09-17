Denuncian que el aeropuerto de León recibe solo un 0,12% de los casi 13.000 millones del Plan Dora y mandan un mensaje a Puente

La Plataforma Más Vuelos León ha denunciado que en el Plan Dora III 2027-2031, al aeropuerto de León “no le ha tocado ni la pedrea con solo un 0,12% de los casi 13.000 millones de euros de inversión que se movilizarán para la red aeroportuaria de los diferentes aeropuertos de España”.

Fueron aprobados en el Consejo de Ministros del pasado martes y desde Más Vuelos León aseguran que “es una muy mala noticia para el aeropuerto leonés y para los leoneses”.

“En este caso no contempla ni la Terminal de Carga Aérea del Noroeste Peninsular, ni el sistema de aproximación de aterrizaje ILS Nivel III que permite aterrizar a los aviones en condiciones climatológicas adversas, en una inversión que hubiera supuesto 50 millones de euros, una cantidad ridícula en los casi 13.000 millones de euros de inversión en otros aeropuertos del Plan Dora”, señalan en un escrito desde la plataforma.

Añaden que una vez más la provincia de León es “la gran olvidada por el ministerio que dirige el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente” y que la inversión “hubiera supuesto la palanca del motor tractor del Noroeste peninsular para la atracción de industria a los polígonos industriales, economía y asentamiento de población”.

“No se puede dejar de desaprovechar el potencial que puede tener el aeropuerto de la Virgen del Camino. No se dan cuenta nuestros políticos que no se puede dejar escapar esta oportunidad tan grande de la repercusión que tendría el polo logístico de la Terminal de Mercancías de León”, añaden.

Señalan, desde Más Vuelos León que “nuestros políticos saben de sobra que es un proyecto que tendría mucho futuro” y que “se les iría de las manos como ha pasado en el polígono de Villadangos del Páramo que no deja de crecer y crecer y expandirse”.

Añaden que es una reivindicación de la Terminal de Carga que “se ha dicho por activa y por pasiva que tendría una repercusión en expansión impresionante en generación de empleo e Industria y nuestros políticos miran para otro lado”, afirman, señalando que “es lamentable”.

Explican que este invierno “tendremos el mismo problema de cada año” por “el obsoleto sistema de aterrizaje Nivel I cada vez que hay niebla intensa los aviones se tienen que desviar a Asturias o Valladolid”.

Todo por “no poder aterrizar en el aeropuerto de la Virgen del Camino, que tiene una antigüedad de 22 años y que ya toca su renovación, pero las administraciones hacen oídos sordos”.

“En definitiva la terminal de carga aérea y el sistema de aterrizaje ILS Nivel III su construcción es voluntad Política, que por lo que se ve no hay compromiso”, finalizan.