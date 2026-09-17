La cuna del parlamentarismo, primera parada de la gira de las Cortes: financiación y vivienda marcarán el próximo pleno

Los miembros de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces, este jueves en la Real Colegiata de San Isidoro de León Cortes de Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León han celebrado este jueves en la Real Colegiata de San Isidoro de León la primera reunión itinerante de la Mesa y la Junta de Portavoces de la XII Legislatura.

El escenario no es casual: el templo está reconocido como cuna del parlamentarismo europeo por los Decreta de 1188 y la Presidencia de la Cámara lo ha elegido como punto de partida para acercar el Parlamento al territorio.

El encuentro ha servido también para ordenar el pleno de los días 22 y 23 de septiembre, que llegará marcado por la financiación autonómica, la vivienda, la crisis de Ceuta y Melilla, el campo, las matrículas universitarias y las carreteras.

El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha subrayado el valor simbólico de empezar en León. Fue aquí donde Alfonso IX convocó la Curia Regia que sentó las bases de una tradición parlamentaria que hoy se presenta como referente de representación y participación ciudadana.

Vázquez ha defendido que la iniciativa pretende demostrar que las Cortes representan a todos los castellanos y leoneses y que su actividad tiene una incidencia directa en la vida cotidiana. La ronda se extenderá después al resto de provincias.

En 2016 ya se celebró un pleno en San Isidoro; ahora el traslado de la Mesa y de la Junta de Portavoces inaugura un modelo itinerante para esta legislatura.

Vivienda y financiación

Tras la reunión, los grupos han aprovechado el marco leonés para presentar las iniciativas que llevarán al hemiciclo.

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha reivindicado el “honor y el privilegio” de reunirse en este patrimonio y ha anunciado dos proposiciones no de ley con un mismo hilo conductor: exigir al Gobierno de España que "cumpla con Castilla y León" y "“deje de gobernar de espaldas" a la Comunidad.

En vivienda, el PP rechaza un real decreto que reparte 90 millones de euros solo entre las comunidades que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.

García sostiene que esa fórmula premia con dinero público un modelo que, a su juicio, ha "fracasado" allí donde se ha aplicado el control de precios y "penaliza" a Castilla y León, donde el alquiler es casi un 36%más barato que la media nacional.

El Grupo Popular pide retirar el decreto y distribuir esos fondos en igualdad a través del Plan Estatal de Vivienda.

La segunda iniciativa popular apunta al modelo de financiación autonómica que el Ejecutivo central llevó el 4 de septiembre al Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que el PP denomina "modelo Junqueras".

García denuncia que reduce el peso de la superficie, la dispersión y el envejecimiento y no contempla la despoblación, lo que, según ha dicho, "castiga con especial dureza" a provincias como León.

La portavoz popular ha recordado infraestructuras pendientes y ha emplazado al PSOE de Castilla y León a votar contra ese modelo y a dar instrucciones a sus diputados en el Congreso para que hagan lo mismo cuando el debate llegue a Madrid.

La defensa del campo

El secretario general del PSOE autonómico y portavoz socialista, Carlos Martínez, ha centrado su mensaje en el sector primario, la universidad y las entidades sociales.

Ha instado a Alfonso Fernández Mañueco a volcarse con agricultores y ganaderos ante la subida de combustibles y fertilizantes y el contexto internacional, y ha reclamado un paquete de ayudas directas de 150 millones de euros, equivalente al montante que el Estado ha puesto sobre la mesa.

Martínez ha avanzado que el campo volverá a tener protagonismo en el pleno de la próxima semana y ha criticado el rechazo del PP a la última iniciativa socialista en esta materia.

También pedirá celeridad para aplicar la gratuidad de las matrículas universitarias anunciada en campaña, advirtiendo de que no aceptarán esperar a los próximos presupuestos ni que las familias adelanten el dinero.

El Grupo Socialista se opondrá, además, a los "recortes" anunciados a las organizaciones no gubernamentales (ONG), que atribuye al pacto de gobierno con Vox.

El refuerzo de Ceuta

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, anunció que su grupo registrará dos PNL para el pleno de octubre, al no tener ninguna asignada para el de los días 22 y 23 de septiembre.

Ambas buscan "garantizar la protección y seguridad" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La primera instará al Gobierno de España a reforzar medios y personal de Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército para combatir, entre otras cosas, "la invasión" de Ceuta.

Hierro contrapuso esta iniciativa a la del PSOE, que según él favorece a las ONG y al "efecto llamada", mientras Vox apoya a quienes "dan la cara" y están "abandonados" por el Ejecutivo de Sánchez.

La segunda pedirá a la Junta que reclame al Gobierno la rehabilitación de los cuarteles de la Guardia Civil en toda la Comunidad, "en estado lamentable". En León, tras reuniones con la Benemérita, citó como urgentes los de Truchas, Sahagún y Riaño.

El "autogobierno" de León

La portavoz del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León y secretaria general de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, ha reivindicado la "necesidad" de que las tres provincias que integran la Región Leonesa —León, Zamora y Salamanca— alcancen su ansiado "autogobierno".

El Grupo Mixto —integrado por UPL, Soria ¡Ya! y Por Ávila— mantendrá la línea del pleno anterior. Su portavoz, ha anunciado una interpelación sobre las carreteras ante lo que considera deficiencias evidentes y un plan caducado en 2020, todavía sin fecha concreta de actualización.

Las Cortes han empezado en San Isidoro una gira que quiere mostrar cercanía. El primer examen práctico llegará la semana que viene, cuando financiación, vivienda, Ceuta y Melilla, campo, universidad y carreteras midan si el simbolismo del claustro se traduce en acuerdos o en una nueva trinchera política.