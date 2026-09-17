Una concejala del PP de León vuelve al foco por llamar “acomplejado” a Felipe VI por sus palabras sobre Ceuta

La candidata del PP de León para las elecciones municipales, Margarita Torres. El ESPAÑOL

El nombre de Margarita Torres quizás no dice demasiado fuera de León. Pero basta con hacer una búsqueda por Google para comprobar que la actual concejala del PP no es precisamente nueva en esto de las polémicas.

En abril de 2023, cuando era candidata de los 'populares' a la Alcaldía de León, llegó a convocar por sorpresa la presentación de su lista electoral, un acto del que la dirección provincial del partido se desmarcó públicamente.

Torres para ponernos en situación se describe en X como “mujer y madre. Católica. Historiadora, profesora, escritora y enamorada de León”.

Pues bien, tres años después, Torres vuelve a estar en el foco de la polémica. Y esta vez no por una disputa interna en el PP leonés ni por la política municipal, esta vez ha subido el nivel y ha señalado directamente con sus palabras al rey Felipe VI.

Y es que la concejala ha calificado al monarca de “acomplejado” en un mensaje publicado en X a raíz de su intervención sobre la situación que atraviesa Ceuta con una invasión sufrida.

Es que es un rey acomplejado. De complejidad entiende un rato… https://t.co/oMxvIAhcSg — Margarita Torres (@Mtorresevilla) September 16, 2026

“Es que es un rey acomplejado. De complejidad entiende un rato...”, escribió Torres en respuesta a una publicación de un periodista en la que se hacía referencia al papel del jefe del Estado durante la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma.

La frase de la edil popular llega después de que Felipe VI se pronunciara públicamente sobre la situación de Ceuta y calificara el escenario de “extraordinaria complejidad”, algo que parece que a la leonesa no le ha gustado mucho.

Durante su intervención, el Rey reconoció además el trabajo de los servidores públicos y de los voluntarios que participan en la respuesta a la crisis.

Y así es como Margarita Torres vuelve a la actualidad política. La edil fue la candidata del PP a la Alcaldía de León en las elecciones municipales de mayo de 2023, unos comicios en los que el socialista José Antonio Diez mantuvo el bastón de mando.

Como hemos recordado, uno de los episodios más llamativos se produjo en abril de 2023, cuando la entonces candidata convocó a los medios para presentar su lista electoral en la plaza de San Isidoro.

El partido se desmarcó del acto y aseguró que se trataba de una iniciativa a título particular que no contaba con su aval. Finalmente, Torres no realizó la presentación prevista.

No será candidata

Tras las elecciones, Torres tampoco asumió la portavocía del grupo municipal popular. La dirección del partido respaldó a David Fernández para esa responsabilidad, una decisión que relegó a la candidata que había encabezado la lista a un segundo plano dentro del grupo municipal.

La concejala no repetirá como cabeza de lista del PP en las próximas elecciones municipales. La formación ha situado al propio Fernández como candidato para disputar la Alcaldía de León, así que de momento solo puede desahogarse en redes.

Y es que en X sigue estando su comentario. Además hoy ha aprovechado para felicitar a los melillenses en su día y también ha tenido un mensaje para el monarca.

“Feliz día de Melilla. Para los que aún sostienen que “nadie les avisó”, leed. Seguimos esperando la fecha de la visita del rey Felipe. Se acercan los días anunciados en redes sociales marroquíes para un nuevo asalto a Ceuta…”