León reunirá a 150 policías locales de todo el país que se medirán en el Campeonato de España de ciclismo de montaña

Presentación del XXVIII Campeonato de España BTT para Policías Locales que se celebrará en León. Ayto León

Policías locales de todo el país se medirán en León en el XXVIII Campeonato de España BTT que tendrá lugar el sábado 26 de septiembre y reunirá a 150 agentes procedentes de 60 municipios.

La cita ha sido presentada este miércoles, 16 de septiembre, por el concejal de Deportes, Vicente Canuria, quien ha destacado el impulso del Ayuntamiento de León para hacer posible este campeonato.

Para el edil, es una "muestra más del compromiso" del equipo de Gobierno municipal con el deporte, los eventos y la promoción de hábitos de vida saludables.

Canuria ha estado acompañado en la presentación por el intendente de la Policía Local de León, Miguel Ángel Llorente Pellitero, y por los agentes José María García y Diego Martínez, que son parte de la organización del evento.

El concejal ha explicado que su departamento, junto al Grupo Deportivo San Marcelo de la Policía Local de León, se encargarán de la organización de este torneo que sitúa a la ciudad como epicentro del deporte policial técnico y de montaña bajo el amparo de la Real Federación Española de Ciclismo.

La competición es una de las citas más consolidadas dentro del calendario deportivo de los cuerpos de Policía Local y conjuga la práctica deportiva con la convivencia entre agentes de distintos municipios.

Supone, a su vez, una oportunidad, a juicio de Canuria, para proyectar la imagen de León como destino vinculado al deporte y a las actividades al aire libre.

Pero también para dar a conocer el patrimonio, la actividad cultural y la historia de León, que se convertirá de esta manera en un lugar de encuentro y convivencia entre profesionales de la Policía Local.

La prueba se desarrollará de forma íntegra en el término municipal de León, en un entorno adecuado para la práctica del ciclismo de montaña.

La salida y la meta estarán situadas en Puente Castro, en concreto en la explanada que se ubica bajo el puente de piedra, desde donde los participantes saldrán a partir de las 10:00 horas.

El recorrido es un circuito de 15 kilómetros, que los participantes deberán completar en dos o tres vueltas, en función de la categoría en la que participen.

Los cuerpos que participan son los siguientes: A Coruña, Águilas, Almoradí, Almuñécar, Alpedrete, Antequera, Aracena, Arrecife, Arteixo, Bilbao, Burgos, Caravaca de la Cruz, Carmona, Cassà de la Selva, Castelldefels, Castellón, Chiclana de la Frontera y Ciudad Real.

También Colmenar Viejo, Córdoba, El Viso de Alcor, Elda, Granadilla de Abona, Jerez de la Frontera, La Algaba, Las Torres de Cotillas, Leganés, León, Lorca, Lugo, Madrid, Manilva, Manises, Mejorada del Campo, Molina de Segura, Moratalla, Nigrán, Olivenza, Onil, Palma del Río y Pedrezuela.

Por último están Ponferrada, Puertollano, Salamanca, San Andrés del Rabanedo, San Pedro del Pinatar, Santa Cruz de Bezana, Segovia, Sevilla, Siero, Soria, Tauste, Torredonjimeno, Tres Cantos, Tudela, Valladolid, Vigo, Villaquilambre, Villena y Zaragoza.