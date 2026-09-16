Las Cortes se trasladan a León este jueves: la Mesa y la Junta de Portavoces se reúnen en la Real Colegiata de San Isidoro

Las Cortes de Castilla y León reunirán este jueves a la Mesa y a la Junta de Portavoces en la Real Colegiata de San Isidoro de León, lugar donde en 1188 el rey Alfonso IX convocó la Curia Regia, que dio lugar a los Decreta, por lo que se considera la cuna del parlamentarismo.

En mayo de 2016, hace algo más de una década, las Cortes, presididas entonces por Silvia Clemente, celebraron ya un pleno en San Isidoro de León, con motivo de la presentación del informe del Procurador del Común relativo al año 2015. Aquella fue la primera salida del Parlamento de la Comunidad de su sede oficial en Valladolid.

Ahora, la Presidencia de la Cámara convoca la reunión de la Mesa a partir de las 10:30 horas en la colegiata y, a partir de las 11:30 horas, la Junta de Portavoces, en la que participan los representantes de los grupos Popular, Socialista, Vox y Mixto.

Sobre la mesa está la ordenación del próximo pleno de la Cámara, previsto para los días 22 y 23 de septiembre.

Precedentes históricos

En 2016 y 2017, las Cortes ya celebraron fuera de su sede la Mesa y la Junta de Portavoces para acercar la actividad parlamentaria a las diferentes provincias.

Para ello, se eligieron lugares históricos y representativos como el Alcázar de Segovia, el Palacio de los Condes de Gómara en Soria, la capilla de Santiago de la catedral de Zamora, el Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila, el Palacio de los Junco de Palencia o la Casa Lis de Salamanca.

En esta ocasión, las Cortes reconocen, con su próxima cita en León, la celebración en el año 1188 de la Curia Regia Extraordinaria, reunida por el rey Alfonso IX y que contó con la participación de representantes enviados por las ciudades del reino junto a obispos y nobles.

Además, los Decreta promulgados por el monarca en aquella asamblea y los elaborados en la reunión de Santiago de 1194 contienen reconocimientos de derechos civiles, procesales y políticos a favor de los ciudadanos, anteriores en fecha y más amplios en contenido que los declarados en la llamada Carta Magna inglesa de 1215.