León ya tiene imagen del cartel para las fiestas de San Froilán 2026: "Los colores de la tradición"

Presentación del cartel de las fiestas de San Froilán 2026 en León. Ayto León

León ya tiene imagen para el cartel de las fiestas de San Froilán. Una obra que representa "los colores de la tradición", tal y como reza el título que la propia autora, Carmen Hernández García, ha dado a su creación.

Este es el resultado del concurso convocado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de León para anunciar estos festejos.

El objetivo del certamen es elegir la imagen con la que se busca identificar las fiestas de San Froilán y promover la participación de la ciudadanía en ella.

Hernández García se ha inspirado en la tradición y en cómo ésta se transmite entre generaciones.

"En 2025, durante el desfile de carros engalanados, hice una fotografía de un abuelo acompañando a su nieta, que llevaba el traje regional", ha explicado la autora.

Dicha instantánea, según ha reconocido, le llamó la atención por la "naturalidad del momento y la relación entre ambos". "Decidí utilizar esta escena como punto de partida para el cartel de este año", ha añadido.

En vez de usar la fotografía directamente, la ganadora del concurso optó por "transformarla mediante dibujo digital con textura de lápiz, buscando un acabado sencillo e infantil".

"A partir de la imagen original fui dando color y forma a los personajes para poder crear una composición más gráfica y festiva", ha precisado.

Carmen ha sido la ganadora de entre otras 14 obras presentadas y se ha llevado por ello 1.250 euros.

Por otro lado, el jurado ha elegido dos accésits para Rubén Lucas con su cartel 'Líneas de pasión' y para Miguel Ángel González por 'Me presta León', que han sido premiados con 100 y 50 euros, respectivamente.

La concejala de Fiestas, Camino Orejas, ha sido la encargada de presidir la reunión del jurado que este año ha contado con Margarita Carnero (Galería de Arte Ármaga León); Laura Ges (diseñadora gráfica y creadora digital); Álvaro Fernández (Asociación Focus); Óscar Rodríguez (diseñador gráfico de MIC); David Abril, (profesor asociado de la ULE y director de Intdea); y Ángela García (Super Design, ganador del concurso de las fiestas de San Juan y San Pedro 2026).

La secretaria del jurado, por su parte, ha sido Soledad Durán, coordinadora del área de Servicios a la Ciudadanía del Consistorio leonés.