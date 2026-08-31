La tesis doctoral de un investigador analiza el vínculo entre genética, estilo de vida y riesgo cardiovascular en Angola

El investigador Job Chivangulula con los directores de su tesis y miembros del tribunal que la juzgó. Fotografía: Universidad de León.

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de León (ULE) ha acogido la defensa de la tesis doctoral de Job Chivangulula Pakisi, desarrollada en el Programa de Doctorado en Biomedicina y Ciencias de la Salud.

Los resultados aportan nuevas evidencias sobre la interacción entre genética, estilo de vida y riesgo cardiovascular en la población angoleña.

La tesis, que fue dirigida por los profesores de la ULE José Enrique Bayón Darkistade y Vicente Martín Sánchez, constituye una importante contribución al conocimiento de los factores genéticos y ambientales que condicionan el riesgo cardiovascular en Angola

Un país que experimenta un rápido proceso de transición demográfica y urbanización.

El trabajo de investigación se centró en el estudio de la Apolipoproteína E (ApoE), una proteína fundamental en el metabolismo de los lípidos y estrechamente relacionada con la regulación de los niveles de colesterol en sangre.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una elevada frecuencia del alelo ε4 (e4) en la población estudiada.

En concreto, aproximadamente uno de cada cuatro angoleños analizados es portador del alelo e4, mientras que uno de cada siete presenta el genotipo homocigoto e4/e4, una prevalencia especialmente relevante desde la perspectiva de la salud pública.

Según los hallazgos de la tesis, la elevada presencia del alelo e4 se asocia con un perfil lipídico claramente aterogénico, caracterizado por concentraciones elevadas de colesterol LDL y niveles reducidos de colesterol HDL, circunstancias que incrementan de forma significativa el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Ventaja adaptativa en entornos rurales convertida en factor de riesgo

Uno de los aspectos más novedosos del estudio es la demostración de cómo los cambios en el entorno y en el modo de vida pueden modificar el efecto biológico de determinados genes.

Los resultados sugieren que el alelo e4, que durante siglos pudo representar una ventaja adaptativa en contextos rurales tradicionales, puede convertirse en la actualidad en un factor de riesgo cuando se combina con hábitos propios de entornos urbanos, como el sedentarismo, la reducción de la actividad física y patrones alimentarios menos saludables.

La investigación evidencia que los portadores del alelo e4 residentes en medios urbanos presentan un riesgo aterogénico muy elevado cuando mantienen estilos de vida poco saludables.

Sin embargo, este efecto apenas se observa en los individuos que viven en entornos rurales, donde las condiciones de vida tradicionales parecen atenuar significativamente el impacto de esta predisposición genética.

El estudio también aporta información de gran interés para el desarrollo de estrategias de prevención personalizadas.

En los individuos heterocigotos para el alelo e4, la adopción de hábitos saludables, especialmente una alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física, se asocia con una reducción significativa del riesgo aterogénico.

Programas de seguimiento médico

No obstante, los resultados muestran una realidad diferente para los individuos homocigotos e4/e4. En estos sujetos, la modificación de los hábitos de vida, aunque sigue siendo recomendable por sus beneficios globales para la salud, no parece suficiente para reducir de manera significativa el riesgo cardiovascular asociado a su perfil genético.

Esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad de establecer programas de seguimiento médico más estrechos y valorar, cuando esté clínicamente indicado, la utilización de medidas farmacológicas complementarias.

La tesis defendida por Job Chivangulula Pakisi representa una aportación científica de gran relevancia para comprender cómo interactúan la genética y los cambios sociales derivados de la urbanización en la aparición de enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, sus conclusiones abren nuevas vías para el diseño de políticas de prevención adaptadas a las características genéticas de las poblaciones africanas y contribuyen al avance de la medicina personalizada en contextos de rápida transformación epidemiológica.

Con la defensa de este trabajo doctoral, la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULE incorpora una investigación de gran valor científico e internacional, al tiempo que destaca la contribución de un investigador angoleño comprometido con la mejora del conocimiento y la salud de la población de su país.