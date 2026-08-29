Incibe ayuda a la madre de una menor que se registró en una plataforma para adultos y compartió imágenes íntimas

La línea 017 del servicio 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a la madre de una menor adolescente que se registró en una plataforma dirigida a personas adultas e inadecuada para menores de edad, Sugar Daddy.

La mujer detectó cambios significativos en el comportamiento de la chica. Según detalló, notaba que la menor disponía de objetos y dinero de origen desconocido, se ausentaba del domicilio sin permiso y abandonó los estudios.

Además, tuvo conocimiento de que mantenía contacto con personas adultas a través de las redes sociales y había compartido imágenes de carácter íntimo.

Ante esta situación, la mujer pidió ayuda y desde el servicio 'Tu Ayuda en Ciberseguridad' le informaron de cuestiones legales como que la tenencia y difusión de contenido de abuso sexual infantil es un delito.

También que los menores pueden consentir el tratamiento de sus datos personales a partir de los 14 años pero los padres o tutores legales pueden intervenir en caso de que exista una situación de riesgo para el menor.

También le ofrecieron diversas pautas como no culpabilizar y apoyar en todo momento a la menor, evitando reproches, y buscar ayuda especializada, si fuera necesario, además de establecer un espacio de diálogo fijando límites y normas consensuadas sobre el uso de Internet y las redes sociales.

Además, se le recomendó concienciar a la menor sobre los riesgos del 'sexting' y de la comisión de un delito si la actividad es promovida por una persona adulta.

Así como actuar con calma ante posibles indicios de riesgo, recopilar todas las evidencias posibles, bloquear contactos desconocidos, revisar las aplicaciones instaladas, contactar con los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma si se confirma la situación de riesgo y valorar la interposición de una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.