Un hombre agrede físicamente y amenaza con una pistola a su sobrina en León

Imagen de la pistola y la munición intervenida al hombre en León. Policía Local de León

Un hombre ha sido detenido este viernes, 28 de agosto, en León después de agredir físicamente a su sobrina y amenazarla con un arma de fuego.

La detención ha sido efectuada por agentes de la Policía Local de León, que tras recibir un aviso acudieron hasta el lugar de los hechos.

Ha sido la propia Policía Local de León la que ha hecho pública la intervención a través de sus redes sociales.

Durante la intervención, al hombre se le intervino una pistola y munición, siendo posteriormente trasladado hasta dependencias policiales.