Un hombre agrede físicamente y amenaza con una pistola a su sobrina en León
El implicado ha sido detenido por agentes de la Policía Local.
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Un hombre ha sido detenido este viernes, 28 de agosto, en León después de agredir físicamente a su sobrina y amenazarla con un arma de fuego.
La detención ha sido efectuada por agentes de la Policía Local de León, que tras recibir un aviso acudieron hasta el lugar de los hechos.
Ha sido la propia Policía Local de León la que ha hecho pública la intervención a través de sus redes sociales.
Durante la intervención, al hombre se le intervino una pistola y munición, siendo posteriormente trasladado hasta dependencias policiales.