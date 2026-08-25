UGT denuncia una agresión a una trabajadora en León y llevará el caso a los tribunales por delito de odio

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha condenado "enérgicamente" el "ataque de odio" contra una trabajadora del sindicato en León y "contra las siglas de un sindicato que defiende la libertad, la democracia y los derechos de la clase trabajadora".

A través de un comunicado, la organización ha recordado que el pasado 1 de mayo la sede de UGT León fue "vandalizada con la pintada de una esvástica nazi", lo que fue denunciado por su secretario general como "un acto de odio manifestado en forma de simbología totalitaria".

Desde UGT consideraron que estos actos no son aislados, ya que hace unos meses otra trabajadora de UGT fue agredida durante la celebración del 1 de mayo, y las personas trabajadoras de UGT León "están haciendo frente a una escalada de odio que se traduce en llamadas telefónicas diarias en las que reciben insultos por ser trabajadores del sindicato".

Por eso, desde la organización anunciaron que "van a adoptar todas las medidas oportunas, vía judicial incluida, para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse".

En esta línea, el sindicato ha manifestado que "no va a dar ningún paso atrás frente a los que con sus discursos de odio deshumanizan a las personas y pretenden terminar con la democracia".