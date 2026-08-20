Diana Claro, la estudiante de la ULE que cartografía cerca de 900 topónimos para salvar la memoria del Valle de Fornela

Entrevista de la estudiante de la ULE con los vecinos en Chano. ULE.

Diana Claro Martínez, alumna de cuarto curso del doble grado en Ciencias Ambientales e Ingeniería Forestal de la Universidad de León (ULE), ha logrado recopilar y digitalizar hasta el momento cerca de 900 topónimos en el municipio berciano de Peranzanes.

El trabajo se desarrolla en el marco del proyecto 'Cartografía de la memoria: digitalización de la toponimia fornela', financiado por las becas RALBAR que promueven la ULE y la Fundación Banco Sabadell.

La iniciativa busca proteger el patrimonio lingüístico y la toponimia tradicional del Valle de Fornela antes de su desaparición, salvaguardando términos expresados en el dialecto local.

Entrevista de la estudiante de la ULE con los vecinos en Chano. ULE.

Para ello, la estudiante ha contado con la colaboración fundamental de los vecinos más mayores del municipio —que cuenta con menos de 300 habitantes— a través de entrevistas, análisis de mapas y reuniones de trabajo que se extenderán hasta finales del mes de agosto.

Más allá de su valor cultural, la digitalización de esta base de datos geográfica se plantea como una herramienta funcional para las nuevas generaciones, el turismo y los servicios de emergencia o extinción de incendios en la zona.

El proyecto ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Peranzanes, la tutorización de la catedrática Leonor Calvo Galván y el seguimiento del equipo coordinador del programa RALBAR.