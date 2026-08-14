Detienen a un pirómano con antecedentes por el incendio de La Utrera que obligó a desalojar a los vecinos de dos pueblos

Agentes del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de León han detenido a un hombre de 58 años, con antecedentes por hechos similares, como presunto autor del incendio de La Utrera que propició el desalojo de 66 vecinos de esta localidad y La Velilla.

El fuego se declaró sobre las 14:40 horas del pasado 28 de julio, en el paraje conocido como el 'Alto de la Garandilla', de la localidad de La Utrera que pertenece al municipio de Valdesamario (León).

Las llamas estuvieron durante varios días devorando hasta 150 hectáreas de arbolado y monte bajo, no quedando el incendio totalmente extinguido hasta las 20:15 horas de este pasado jueves, 13 de agosto.

Incluso fue necesario declarar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 después de tener que evacuar a los vecinos de La Utrera y La Velilla, y confinar a otras 50 de Garandilla y El Castro, además de cortar la carretera LE-451 entre los kilómetros 37 y 40 los días 28 y 29 de julio.

Fueron los efectivos del Seprona quienes iniciaron una investigación al conocer los hechos, realizando un reconocimiento e inspección ocular del área afectada, además de minuciosas pesquisas tendentes a la identificación del autor del incendio.

Finalmente, con el apoyo de otras unidades de la Guardia Civil, la colaboración ciudadana y los efectivos de Medio Ambiente de la Junta, lograron identificar y detener a este hombre con antecedentes.

La investigación, asimismo, ha contado con el apoyo y colaboración del técnico de la BIIF especialista en realizar informes periciales de investigación de causas de incendios forestales del Ejecutivo autonómico.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León en funciones de guardia.