El secreto de diez monedas de oro de Isabel II valoradas en 10.000 euros que escondían una trama de blanqueo

La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio que se apropió indebidamente de monedas de oro de Isabel II Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en León a un matrimonio acusado de los presuntos delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Lo hizo tras una investigación que permitió destapar una red dedicada a la venta de monedas históricas de oro y plata de origen ilícito en establecimientos de compra y venta de metales preciosos de distintas provincias españolas.

La operación se ha saldado además con la investigación de otras cuatro personas, no detenidas, por un presunto delito de daños contra el patrimonio histórico, al haber fundido varias de las piezas, protegidas por la legislación vigente.

La investigación comenzó después de que los agentes tuvieran conocimiento de la venta de una moneda de oro de 100 reales de Isabel II en un establecimiento de compraventa de metales preciosos de Avilés.

Las pesquisas posteriores permitieron comprobar que el matrimonio había comercializado otras 13 monedas similares en establecimientos de Oviedo, Gijón, Palencia y Valladolid.

Según la Policía Nacional, los detenidos eran conscientes del origen ilícito de las piezas y las iban vendiendo en diferentes localidades para evitar que una única operación despertara sospechas por su elevado valor económico e introducir así el dinero en el circuito legal, una práctica conocida como «pitufeo».

Cuatro monedas históricas fueron fundidas

Durante la investigación se constató que cuatro de las monedas vendidas fueron fundidas en los propios establecimientos de Avilés, Gijón, Oviedo y Palencia.

La destrucción de estas piezas numismáticas constituye un presunto delito de daños contra el patrimonio histórico, ya que este tipo de bienes está protegido por la ley y su fundición está expresamente prohibida.

Por estos hechos, cuatro personas han sido citadas como investigadas.

Las actuaciones policiales permitieron recuperar ocho de las monedas que habían sido comercializadas en los establecimientos de compraventa. Además, durante el registro realizado al matrimonio se intervinieron otras dos monedas de oro y 16 monedas de plata que permanecían en su poder.

En total, los agentes recuperaron 26 monedas históricas con un valor aproximado de 10.870 euros: diez monedas de oro de 100 reales de Isabel II, valoradas en unos 10.000 euros; diez monedas de plata de cinco pesetas, tasadas en alrededor de 600 euros; y seis monedas de plata de dos pesetas, con un valor estimado de 270 euros.

La investigación continúa abierta

La operación culminó el pasado mes de abril con la detención del matrimonio en León como presuntos responsables de los delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Las monedas recuperadas serán depositadas en el museo que determine la autoridad judicial, donde permanecerán a la espera de los correspondientes estudios técnicos y periciales.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para esclarecer por completo el origen de las piezas y depurar todas las responsabilidades. 