El cantautor Joan Manuel Serrat recibirá el Premio Leteo 2026 el 21 de octubre en León

El cantautor español Joan Manuel Serrat se une a la larga lista de autores reconocidos con el prestigioso Premio Leteo y se convertirá en el ganador de esta 24ª edición.

Así lo ha anunciado esta mañana el director del Festival Palabra, Rafael Saravia, que ha ofrecido una rueda de prensa acompañado de la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado, y de Héctor Escobar, editor y coordinador del Festival Palabra.

Elena Aguado ha destacado el prestigio internacional del Festival Palabra y del Premio Leteo que cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de León. “Hablar del Festival Palabra y del Premio Leteo es hablar de León, han llevado el nombre de la ciudad por todos los continentes proyectando una imagen de excelencia y prestigio”.

Sobre el galardonado, la concejala ha destacado su extensa obra, así como que escriba en español también mirando al otro lado del Atlántico y que ha hecho suyos los versos de grandes poetas.

Por su parte, Rafael Saravia, se ha referido al Festival Palabra que, cada año, explora la vinculación de la literatura con otras formas de expresión como en este caso la música.

Y ha adelantado parte de la programación que incluirá un encuentro con Alejandro y María Laura, cantautores peruanos que fueron finalistas de los Premios Grammy Latinos en 2025, así como la asistencia de los escritores Edurne Portela y José Ovejero.

El Festival se celebrará entre el 17 y el 24 de octubre y la programación se detallará más adelante.

Saravia ha resaltado que con el premio a Joan Manuel Serrat se reconoce no solo la excelencia artística, sino también el compromiso y conciencia cívica. Lo mismo ha hecho Héctor Escobar que ha precisado que Serrat es “una persona intergeneracional”.

También que este galardón es “un homenaje a la poesía, un homenaje a la docencia y a la decencia porque su voz permanecerá siempre unida a nuestra memoria”.

Con más de 50 años de carrera a sus espaldas, el cantautor catalán ha recibido importantísimas distinciones a lo largo de su trayectoria, tanto en España como en el resto del mundo.

Entre ellos el Premio Princesa de Asturias, la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona, la Medalla de Honor de la SGAE o su distinción como Caballero de las Artes y las Letras en Francia. Del mismo modo, es Doctor Honoris Causa por un total de 19 universidades entre centros españoles y extranjeros.