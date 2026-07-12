Un voraz incendio de nivel 2 amenaza varias viviendas y fincas de Navatejera, a escasos kilómetros de León capital

El incendio forestal declarado este domingo en Navatejera, en el municipio leonés de Villaquilambre, ha obligado a la Junta de Castilla y León a elevar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) a nivel 2 ante la "amenaza seria a poblaciones".

Una situación que puede requerir medidas de socorro para la población o actuaciones de protección de bienes.

El fuego se inició a las 13.54 horas en esta localidad perteneciente a la comarca de León.

Incendio en Navatejera Carlos S. Campillo Ical

Poco más de media hora después, a las 14.27 horas, el operativo elevó el incendio a IGR 2, el nivel máximo alcanzado hasta el momento, debido al riesgo que presenta para el núcleo de población de Navatejera.

Según la información difundida por el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a través de la cuenta Naturaleza Castilla y León, la declaración del IGR 2 responde a la existencia de una "amenaza seria a poblaciones, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes".

El incendio permanece activo y su evolución continúa siendo objeto de seguimiento.

La plataforma Infocal sitúa el incendio junto al casco urbano de Navatejera, una circunstancia que incrementa la preocupación por su proximidad a viviendas y fincas.

Además, el foco se localiza a escasos kilómetros de la ciudad de León, lo que ha motivado un importante despliegue de medios de extinción para intentar frenar su avance.

Incendio en Navatejera Carlos S. Campillo Ical

En las labores de extinción trabajan un total de 13 medios.

El operativo está formado por un técnico, dos agentes medioambientales o celadores, tres autobombas, tres cuadrillas helitransportadas o especializadas de lucha contra incendios forestales y tres medios aéreos entre helicópteros e hidroaviones.

Incendio en Navatejera Carlos S. Campillo Ical

Por el momento, la causa del incendio continúa "en investigación".

Los equipos desplegados mantienen los trabajos de ataque al fuego mientras se evalúa de forma constante su comportamiento y la posible afección a las zonas habitadas próximas al incendio.

La prioridad del operativo es contener el avance de las llamas y garantizar la seguridad de la población y de los bienes amenazados.