La Bonoloto deja un premio de miles de euros en Ponferrada
El boleto agraciado ha sido vendido en la Administración de Loterías número 6 de la capital berciana.
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El sorteo de La Bonoloto de este miércoles ha dejado un premio de Segunda Categoría, cinco números más el complementario, en la ciudad de Ponferrada.
Un acertante se ha llevado un premio de 38.583,18 euros. El boleto agraciado ha sido vendido en la Administración de Loterías número 6 de la capital berciana.
Además, en el sorteo de La Bonoloto de este miércoles ha habido otros tres acertantes de Segunda Categoría en la ciudad de Madrid, en Olivares (Sevilla) y otro a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.
De Primera Categoría, seis aciertos, no ha habido boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante podría ganar 1.000.000,00 euros.