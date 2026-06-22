El pueblo ideal para comer un chuletón de buey: tiene una iglesia y un retablo del siglo XVII y observatorio de aves

Elegir cuál es el mejor pueblo de León para comer no es una tarea sencilla. La provincia cuenta con numerosos rincones donde la gastronomía es una auténtica seña de identidad.

Sin embargo, hay un pequeño pueblo que destaca por encima de muchos gracias a la calidad de sus productos, la tradición culinaria y la fama internacional de sus restaurantes.

Se trata de Jiménez de Jamuz, un destino que conquista tanto por el estómago como por su patrimonio y naturaleza.

Ubicado en la comarca de Tierra de Jamuz, dentro de las Tierras de La Bañeza, Jiménez de Jamuz es una pedanía del municipio de Santa Elena de Jamuz. Este núcleo rural leonés cuenta con alrededor de 763 habitantes y se encuentra a poco más de 50 kilómetros de la ciudad de León.

Tradicionalmente, su economía ha estado ligada a la agricultura, con cultivos de legumbres, cereales, patatas y remolacha, así como a la ganadería vacuna y a una arraigada tradición artesana.

La alfarería sigue siendo uno de los grandes símbolos del pueblo, una actividad con siglos de historia que todavía mantienen talleres como los de Taruso, Valentín Peñín, Miguel San Juan Peñín o Esteban.

Además, Jiménez de Jamuz posee un interesante Museo de la Alfarería y un dato histórico que sorprende a muchos visitantes: el barro extraído de esta localidad fue utilizado por Antonio Gaudí para fabricar algunas de las piezas cerámicas que decoran el Palacio Episcopal de Astorga.

El templo del auténtico buey en España

Si por algo se ha hecho famoso Jiménez de Jamuz es por su gastronomía. Aquí abundan los productos tradicionales de la tierra, acompañados habitualmente por vino elaborado a pequeña escala para consumo propio, que se conserva en las tradicionales cuevas excavadas junto a la ribera del río Jamuz.

La mesa local presume de embutidos de gran calidad como la morcilla, el chorizo o el salchichón, además de otras elaboraciones tradicionales como las sardinas en conserva con cebolleta.

Sin embargo, el gran protagonista gastronómico del pueblo es el buey. Y gran parte de esa fama se debe a José Gordón, responsable de convertir su restaurante, El Capricho, en una referencia internacional para los amantes de la carne.

Durante años, Gordón ha recorrido las montañas de León, Asturias, Cantabria, Galicia y Portugal en busca de ejemplares únicos de buey, preservando razas ancestrales y apostando por una crianza respetuosa con los animales. El resultado es un restaurante considerado por muchos expertos y aficionados como uno de los mejores lugares de España para degustar auténtica carne de buey.

La carta es un auténtico homenaje al producto, con propuestas como roastbeef de picaña, steak tartar de cadera, carpaccio de entrecot, lengua curada, callos, carrillera confitada, rabo guisado, cecina, morcilla y tuétano. Pero la gran estrella sigue siendo la espectacular chuleta de buey auténtico, cocinada en parrillas alimentadas con brasas de leña y carbón de encina.

Una iglesia del siglo XVII y un valioso legado histórico

Más allá de la gastronomía, Jiménez de Jamuz conserva importantes muestras de su pasado. Las antiguas poblaciones de Cabazos, San Clemente y Otero de Jamuz desaparecieron durante la Edad Media, concentrándose finalmente la población en el actual núcleo de Jiménez de Jamuz.

Entre sus principales monumentos destaca la iglesia de San Martín, un templo del siglo XVII que conserva un hermoso artesonado mudéjar.

En su interior sobresale un valioso retablo barroco también del siglo XVII, obra del artista bañezano Antonio Brasa Ortiz.

El patrimonio cultural del municipio se completa con numerosas tradiciones que siguen muy vivas entre sus vecinos.

Destacan celebraciones como los Mayos, el Viacrucis Viviente, la Feria de Alfarería, el Belén en Movimiento, las Águedas o el Certamen de Teatro Tierra de Comediantes, que atraen cada año a visitantes de toda la provincia.

Naturaleza y observación de aves

En la zona de Jiménez de Jamuz, en Santa Elena, también ofrece una atractiva propuesta para los amantes de la naturaleza.

En 2006 se puso en marcha un Observatorio de Aves impulsado por el Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz con el objetivo de fomentar el turismo ecológico y la protección de la avifauna.

Este espacio se encuentra junto al Embalse de La Tabla y permite observar algunas de las especies más representativas de la zona gracias a sus amplios ventanales y a la información divulgativa sobre flora y fauna local.

Entre las aves que pueden contemplarse destacan las garzas reales, fochas, azulones, alcaravanes o somormujos, convirtiendo este rincón en un lugar especialmente atractivo para aficionados a la fotografía y la observación ornitológica.

Además, el observatorio sirve como punto de promoción de la ZEPA Valdería-Jamuz, uno de los espacios de mayor valor ambiental del entorno.

Jiménez de Jamuz demuestra que los pueblos pequeños pueden ofrecer grandes experiencias.

Su tradición gastronómica, encabezada por uno de los templos del buey más reconocidos de España, se combina con una rica herencia alfarera, una iglesia histórica del siglo XVII y espacios naturales ideales para disfrutar del turismo de naturaleza.