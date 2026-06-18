Jueves de celebración en la provincia de León: un vecino de La Bañeza roza el pleno de la BonoLoto con 91.000 euros

La suerte ha decidido hacer una parada muy especial esta noche en la provincia de León. El sorteo de la BonoLoto celebrado este jueves, 18 de junio, ha regado de alegría la localidad de La Bañeza, donde un afortunado vecino o visitante se ha despertado con un espectacular pellizco económico bajo el brazo gracias a un boleto premiado de Segunda Categoría.

El boleto de la fortuna, que ha logrado cazar cinco de los números de la combinación ganadora más el complementario, se despachó en el despacho receptor número 45.545 del municipio leonés.

Un rincón de la suerte muy conocido en la zona, ya que se encuentra ubicado en pleno corazón de la localidad, concretamente en los puestos 9 y 10 de la plaza de Abastos, en la avenida Vía de la Plata.

El dueño de la tarjeta se embolsará la nada despreciable cantidad de 91.542,30 euros, un premio idéntico al que ha recibido el otro único acertante de esta categoría en toda España, registrado en el municipio madrileño de Parla.

A pesar de la enorme alegría que ha dejado este premio en tierras leonesas, los bombos de la BonoLoto se han guardado su mayor secreto para el próximo día. En esta ocasión, la Primera Categoría ha quedado completamente desierta al no registrarse ningún acertante con los seis números mágicos.

De esta manera, los millones del bote siguen intactos y acumulándose para el siguiente sorteo, donde un único ganador de máxima categoría podría cambiar su vida para siempre con una suma que ya alcanza los 3,4 millones de euros. De momento, La Bañeza ya celebra su propio idilio con la fortuna.