Siete periodistas canadienses descubren la riqueza gastronómica, monumental y cultural de León

Un grupo de siete periodistas canadienses han participado esta semana en un viaje de prensa que ha sido organizado por la Oficina Española de Turismo en Canadá (Turespaña) con la colaboración del Ayuntamiento de León.

El objetivo era dar a conocer en el país la riqueza gastronómica, cultural y monumental de León y difundir sus atractivos entre el público al otro lado del océano Atlántico.

Durante unos días, los profesionales de medios especializados en gastronomía, turismo, viajes y cultura han descubierto algunos de los enclaves más destacados de la capital leonesa.

Asimismo, han participado en un completo programa diseñado para mostrar la historia, la autenticidad y la identidad local.

El itinerario ha incluido visitas a los principales espacios patrimoniales y monumentos de León, recorridos guiados por el casco histórico, encuentros para mostrar los distintos productos turísticos identitarios, además de experiencias gastronómicas que descubrieron la cocina tradicional y la innovación culinaria.

Los periodistas han tenido la oportunidad de degustar productos locales y su excelente despensa para mostrar en el exterior, conocer mercados y productores de referencia, además de participar en actividades que muestran el legado histórico y artístico de la ciudad.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de promoción internacional planificada por el Área de Turismo del Ayuntamiento de León en colaboración con otras entidades públicas y privadas, orientada a incrementar la notoriedad del destino en mercados estratégicos como Canadá.

Los viajes de prensa constituyen una herramienta de gran valor para la promoción turística ya que permiten generar contenidos auténticos y prescriptores de gran influencia entre potenciales viajeros.

Se prevé que la experiencia dé lugar a la publicación de reportajes, artículos y contenidos digitales que contribuirán a reforzar el posicionamiento de León como una propuesta turística de calidad, capaz de combinar patrimonio histórico, experiencias culturales y una destacada oferta gastronómica.

Con esta acción, el Ayuntamiento de León reafirma su compromiso con la promoción internacional del destino y con la captación de visitantes interesados en experiencias auténticas, sostenibles y de alto valor.