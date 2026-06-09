Rápida intervención de los Bomberos de León para frenar una fuga de gas en el barrio de La Palomera de León

Un susto en unas obras rutinarias ha alterado la tranquilidad de la tarde de este martes en el barrio de La Palomera, en León. La rotura accidental de una tubería de gas durante los trabajos de construcción de un nuevo edificio de viviendas ha obligado a cortar por completo al tráfico la calle Joaquín González Vecin durante algo más de una hora.

La alarma saltó pocos minutos después de las tres y media de la tarde. En ese momento, la sala de operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada de alerta en la que se informaba del incidente, localizado exactamente en la confluencia entre las calles Miguel Cordero del Campillo y Joaquín González Vecin.

Por lo visto, una de las máquinas que trabajaba en la obra golpeó sin querer la tubería subterránea, abriendo una brecha por la que empezó a escaparse el gas.

Intervención de los bomberos en la fuga de gas en el barrio de La Palomera de León. Carlos S. Campillo. ICAL.

La Policía Local de León llegó en un momento para acordonar la zona y desviar los coches por seguridad, mientras los bomberos se ponían manos a la obra. Los efectivos se dieron mucha prisa en taponar la fuga y, por suerte, lograron controlar el escape y arreglar el estropicio sin que la cosa pasara a mayores.

Poco después de las cuatro y media de la tarde, los técnicos y los bomberos comprobaron que el aire estaba limpio y que los vecinos ya no corrían ningún peligro, por lo que el despliegue de bomberos y agentes municipales se retiró.