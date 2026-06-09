Fallece un ciclista tras colisionar con un camión en la LE-412, en la provincia de León
Un hombre de unos 80 años ha perdido la vida tras el trágico suceso.
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Un ciclista, de unos 80 años, ha fallecido en la noche de este lunes, 8 de junio, tras colisionar contra un camión en Roperuelos del Páramo, dentro de la provincia de León, como ha informado el Servicio de Emergencias.
El 112 recibía una llamada a las 21:48 horas de la noche que informaba de una colisión entre un camión y una bici en el kilómetro 16 de la LE-412, donde se informaba de que había un ciclista herido que se encontraba inconsciente.
La sala de operaciones del 112 daba aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que enviaba una UVI móvil al lugar.
Allí, el personal de Sacyl confirmaba el fallecimiento del ciclista, un hombre de unos 80 años.