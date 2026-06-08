El PP reclama una reunión urgente a Puente para recuperar la llegada de Feve al centro de León: "No hay voluntad"

El ministro Óscar Puente consulta su móvil desde su escaño en el Congreso. Europa Press

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y senador por León, Antonio Silván, reclamó hoy al Gobierno de España la convocatoria urgente de una reunión con la Junta de Castilla y León.

Lo hizo para abordar la recuperación del servicio completo de Feve hasta la estación de Matallana, ubicada en la avenida Padre Isla de la capital leonesa.

La petición llega después de que la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible aprobara una moción presentada por el Partido Popular, que contó con el rechazo del PSOE, para impulsar la creación, “en el plazo más breve posible”, de una mesa técnica de trabajo liderada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En este órgano participarían Adif, Renfe, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de León y la Diputación Provincial con el objetivo de analizar las alternativas técnicas que permitan recuperar la llegada del ferrocarril de vía estrecha al centro de la ciudad.

Durante su intervención en la comisión, Silván también defendió la necesidad de adquirir nuevos trenes para el servicio de Feve, una medida que, recordó, depende exclusivamente del Ministerio de Transportes.

A su juicio, esta compra supondría “una inversión estratégica para el futuro de León”.

El senador leonés aseguró que existen mecanismos para financiar estas actuaciones, entre ellos los fondos europeos, así como soluciones técnicas viables para restablecer el servicio. Sin embargo, criticó la falta de compromiso del Ejecutivo central.

“Lo que no existe es voluntad política por parte del PSOE”, afirmó.

Silván sostuvo que la actual situación de Feve en León responde a una “decisión política” y reprochó al Gobierno socialista que no haya adoptado medidas para revertirla.

“Después de siete años con el PSOE gobernando, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado”, concluyó.

Respuesta del PSOE

Por su parte, el senador del PSOE por León, Salvador Vidal, defendió este lunes en el Senado la gestión del Gobierno de España respecto a la línea de FEVE en la provincia leonesa, durante su intervención en respuesta al senador del Partido Popular Antonio Silván, y acusó a los ‘populares’ de actuar “con demagogia frente a la inversión millonaria del Gobierno de Pedro Sánchez”.

También instó a la Junta de Castilla y León a que se implique en el desarrollo de esta infraestructura. De hecho, recordó que durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas el PP se mostró favorable a colaborar en encontrar una solución que “ahora parece haber olvidado”.

Vidal ha recordado que el proyecto original contemplaba la transformación de los últimos 2,4 kilómetros de la línea ferroviaria en una red tranviaria integrada en la ciudad de León, una iniciativa cuyas obras comenzaron en 2011 bajo gobiernos socialistas tanto en el Ejecutivocentral como en el Ayuntamiento de León. Sin embargo, el senador socialista ha subrayado que la llegada del Partido Popular al Gobierno en 2012 supuso un “freno para el desarrollo del proyecto”.