Feliciano, el vendedor de oro que ha repartido un ‘sueldazo’ de 120.000 euros anuales durante los próximos 5 años

La suerte se ha aliado de forma espectacular con la provincia de León gracias a los Rascas de la ONCE.

Ha dejado una monumental lluvia de dinero que roza el millón de euros entre la comarca de El Bierzo y la capital leonesa.

El gran protagonista de esta jornada de fortuna ha sido el boleto del ‘Rasca 5 Años para ti’, que ha repartido su premio máximo en la localidad de Bembibre.

El afortunado ganador se lleva a casa un auténtico tesoro: 250.000 euros al contado más un "sueldazo" de 120.000 euros anuales durante los próximos 5 años, lo que eleva el premio total a la espectacular cifra de 850.000 euros.

El artífice de esta alegría ha sido Feliciano Álvarez Álvarez, el vendedor de la ONCE que ha despachado el boleto premiado desde su punto de venta habitual, ubicado en el supermercado Familia de la localidad berciana.

Por si el premio de Bembibre fuera poco, la fortuna no ha querido olvidarse de la capital de la provincia.

Por solo 5 euros, el ‘Rasca 5 Años para ti’ ofrece la oportunidad de cambiar la vida de los jugadores.

Pablo Suarez Manilla, vendedor en León Cedida

La mecánica es sencilla y basta con rascar las áreas de juego para descubrir números, símbolos y premios.

Si coinciden según las reglas, se gana el premio, existiendo además la posibilidad de conseguir multiplicadores o premios directos.

Premio en León

En León capital, el vendedor de la ONCE Pablo Suárez Manilla ha sumado otra gran alegría al repartir 120.000 euros.

Suárez ha vendido un boleto agraciado con el premio mayor del ‘Rasca Las Mil y una Noches’ desde su quiosco situado en la conocida Avenida Reyes Leoneses de la capital.