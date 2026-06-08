La élite del ajedrez busca el jaque mate en León en uno de los grandes clásicos del circuito internacional

El Torneo Magistral Ciudad de León volverá a reunir a la élite del ajedrez del 2 al 6 de julio en la capital leonesa en lo que ya es hoy uno de los grandes clásicos del circuito internacional.

En total, son 39 ediciones las que la capital leonesa se convierte en el epicentro del ajedrez mundial y que contará con jugadores de la talla de Le Quang Liem, Volodar Murzin, Faustino Oro y Jaime Santos.

El torneo ha sido presentado este lunes de la mano del alcalde de León, José Antonio Diez, quien precisamente ha estado acompañado de los cuatro jugadores, además del organizador del evento, Marcelino Sión; el concejal de Deportes, Vicente Canuria; el director general de Deportes de la Junta, Enrique Sánchez-Guijo; y el delegado territorial, Eduardo Diego.

También han estado presentes el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deporte de la Universidad de León (ULE), Diego Soto; y el gerente de Alsa, Óscar Barredo, que ha representado a los patrocinadores de la cita.

De esta manera, León celebrará durante toda una semana una auténtica fiesta del ajedrez, con diversas actividades para aficionados, niños y amantes de esta disciplina de España y del mundo.

Asimismo, podrán participar en competiciones para todos los niveles, se celebrarán conferencias, actividades en la calle, exhibiciones simultáneas, torneos abiertos y ajedrez en la calle.

Diez ha subrayado que poder disfrutar del mejor ajedrez en directo es "un lujo", pero también lo es que "personas de todas las edades puedan ser protagonistas de las partidas y participar en ellas".

"Algo que cada año logra el Magistral de Ajedrez Ciudad de León, un evento que es, sin duda, uno de los encuentros deportivos y culturales más importantes que organiza la ciudad y así lo refrendan la calidad de sus participantes y, sobre todo, la longevidad que suma", ha añadido.

Durante su intervención, el primer edil ha destacado que el Consistorio leonés colabora en este evento que reúne a grandes maestros internacionales, haciendo hincapié en el joven Jaime Santos, que este año tiene el desafío de mantener su campeonato.

"Como alcalde quiero animar a todas las leonesas y leoneses, y a los visitantes que acudirán a León en esa semana, a asistir a las partidas y aprovechar esta oportunidad para ver el mejor ajedrez posible, pero sobre todo quiero destacar el programa paralelo de actos y de competiciones que nos permite que todos disfrutemos del deporte", ha zanjado Diez.