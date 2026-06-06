Muere un motorista de unos 40 años tras salirse en una carretera provincial de León

Un motorista de unos 40 años ha fallecido en la noche de este viernes tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Riego de la Vega, en la provincia de León.

El siniestro se produjo a las 22:50 horas de este pasado 5 de junio, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada alertando de que el conductor de una motocicleta había sufrido una salida de vía en el kilómetro 4 de la carretera LE-7401.

A las afueras de Castrtierra de la Valduerna. Según el aviso, el motorista había quedado inconsciente tras el accidente.

Tras recibir la alerta, el servicio de emergencias movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de León y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que desplazó hasta el lugar una Unidad de Vigilancia Intensiva Móvil (UVI móvil).

A su llegada, los sanitarios atendieron al motorista, un varón de aproximadamente 40 años.

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, únicamente pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del accidente.

Las circunstancias en las que se produjo la salida de vía están siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico.