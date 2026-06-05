León aprueba su primer plan integral contra la prostitución: con tres ejes y enfocado a la inserción laboral

El Ayuntamiento de León ha dado, este viernes 5 de junio, un paso más en la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género.

Lo ha hecho en la Junta de Gobierno Local aprobando el primer Plan Municipal para la Atención Integral de Personas en Situación de Prostitución.

Se trata de una herramienta estratégica que viene impulsada desde la Concejalía de Igualdad y que nace con el objetivo de estructurar una “respuesta pública, coordinada, personalizada y con enfoque de derechos humanos para la atención de estas personas en situación de prostitución y víctimas de trata o explotación sexual en el término municipal”.

El punto de partida del documento se apoya “en un estudio diagnóstico que constata que la prostitución callejera no se identifica como una problemática preocupante ni tiene una alta incidencia o impacto en la ciudad de León”.

No obstante, bajo la premisa de que la existencia de un solo caso ya justifica la plena movilización de los recursos públicos, el Ayuntamiento activa este marco de intervención integral para que cualquier mujer en esta situación, con independencia de su estatus administrativo o del entorno en el que sea explotada, vía pública, pisos, clubes o medios digitales, disponga de una alternativa real y sostenible de inclusión social, económica y laboral.

Este plan operativo, que da continuidad a la Ordenanza Municipal aprobada en 2023 y a la adhesión de León a la Red de Ciudades Libres del Tráfico de Mujeres en 2020, se articula formalmente en torno a tres grandes ejes de actuación.

En primer lugar, la atención integral centrada en facilitar un acceso ágil a los servicios públicos, garantizando cobertura sanitaria especializada en salud sexual y reproductiva, apoyo psicológico para la estabilidad emocional, asistencia jurídica para la defensa de sus derechos y un acompañamiento social personalizado basado en el respeto mutuo y la no estigmatización.

En segundo lugar, la inclusión social y económica, orientado a la mejora de competencias personales y educativas a través de itinerarios de inserción laboral individualizados, la sensibilización del tejido empresarial, el impulso del autoempleo y el acceso a recursos de vivienda digna y segura como pilar clave para el desarrollo de un proyecto de vida autónomo.

Y, por último, el último de los tres ejes es el de la prevención y sensibilización, que está dirigido a mitigar la demanda mediante campañas de concienciación ciudadana, promover un cambio cultural que visibilice el sistema prostitucional como una forma de violencia de género, capacitar de forma continua a los profesionales de los sectores sanitario, educativo, jurídico y policial, y prevenir la normalización de la explotación y la violencia sexual en los entornos digitales, especialmente entre la juventud.

La Concejalía de Igualdad asumirá las labores de coordinación, seguimiento y evaluación continua del plan para medir el impacto real de las intervenciones y actualizar de forma constante los recursos municipales. Para ello, se elaborarán informes periódicos basados en indicadores objetivos como el mapeo de los entornos donde se ejerce la prostitución, el perfil sociodemográfico y el número de mujeres atendidas en las áreas jurídica, social, sanitaria, laboral y psicológica. El documento mantendrá su vigencia de forma indefinida mientras responda con eficacia a las realidades detectadas, correspondiendo a la comisión de seguimiento dictaminar cualquier tipo de modificación sustancial a propuesta del área de Igualdad.

25.000 euros para la Casa de León en Madrid

Por otro lado, el Ayuntamiento de León ha aprobado también en la sesión de esta mañana de Junta de Gobierno Local la concesión de una subvención directa de 25.000 euros a la Casa de León en Madrid. Ambas instituciones consideran de especial interés estratégico sumar esfuerzos y coordinar líneas de actuación conjuntas que sirvan para potenciar la divulgación de León en Madrid.

A través de esta alianza, se busca dinamizar canales de encuentro y proyección exterior del tejido social y económico, la vanguardia científica y la riqueza cultural y literaria de nuestra tierra.

Fundada en 1950 y declarada de utilidad pública, la Casa de León en Madrid cuenta con una dilatada trayectoria y un importante volumen de socios que la consolidan como el gran referente de la cultura, el patrimonio y las tradiciones leonesas en la capital de España, ejerciendo como una auténtica embajada y punto de unión para la diáspora.

Mediante la firma de este convenio, la entidad se compromete a diseñar y ejecutar, en colaboración con la sección de Turismo del Ayuntamiento de León, un programa específico de actividades promocionales en Madrid.