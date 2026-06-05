Conciertos de oro y visitas teatralizadas en el Palacio de Gaudí de Astorga para honrar el legado del arquitecto

El mes de junio convertirá el Palacio de Gaudí en el epicentro de la conmemoración del Año Gaudí en Astorga.

Todo con una programación especial que va a unir música, patrimonio, divulgación y recuerdo, en torno a la figura de Antonio Gaudí y a la historia del emblemático edificio episcopal.



La celebración arrancará del 15 al 17 de junio con las audiciones de final de curso de la Escuela Municipal de Música de Astorga, que llenará de actividad y talento los espacios interiores del Palacio.



La programación continuará el 19 de junio con una jornada dedicada a la música al aire libre.

A las 18:30 horas tendrá lugar el concierto de la Banda de la Escuela Municipal de Música y, posteriormente, a las 21:00 horas, la plaza Eduardo de Castro acogerá el tradicional concierto de Los Arenales de San Juan, trasladando así el ambiente festivo al entorno del Palacio.

Además, el 18 de junio se inaugurará en el Centro Comercial El Rosal la exposición “Gaudí, el arquitecto que imaginó el mañana”, una muestra divulgativa que acercará al público la figura y la obra del arquitecto catalán.

La exposición contará con una maqueta del Palacio de Gaudí de Astorga y varios paneles explicativos dedicados al proceso de restauración y conservación que ha experimentado el monumento en los últimos años, una intervención desarrollada precisamente en preparación para este Año Gaudí 2026.



Uno de los momentos centrales de la conmemoración llegará el 24 de junio, fecha en la que se recuerda la colocación de la primera piedra del Palacio de Gaudí, día de San Juan y onomástica del obispo Juan Bautista Grau.

Para celebrar esta efeméride se ha organizado una visita teatralizada especial a las 20:00 horas en el propio Palacio, una propuesta que permitirá al público acercarse de manera diferente a la historia del edificio y a la figura de Gaudí. El aforo será limitado y el acceso se realizará mediante invitación.



Ese mismo día, a las 21:00 horas, los jardines del Palacio de Gaudí acogerán el concierto del reconocido músico Carlos Núñez, en una de las citas más destacadas de la programación cultural del Año Gaudí. El concierto contará también con aforo limitado e invitación.



La programación culminará el 25 de junio, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Antonio Gaudí.

La jornada conmemorativa comenzará con una misa en la capilla del Palacio a las 19:00 horas y continuará a las 20:00 horas con el descubrimiento de una nueva escultura dedicada al arquitecto.

A continuación, tendrá lugar un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), poniendo el broche final a unos actos que pretenden reivindicar el legado artístico, espiritual y cultural de Gaudí en Astorga.

Como cierre del programa central, el 26 de junio el Palacio de Gaudí acogerá la conferencia “Gaudí: espacio, tiempo y arquitectura en el Palacio Episcopal de Astorga”, impartida por Rodrigo Almonacid.

La intervención ofrecerá una visión especializada sobre el significado arquitectónico, histórico y simbólico del edificio diseñado por Gaudí para la ciudad de Astorga.