La ULE subraya que implanta Medicina en el Campus de Vegazana tras una evaluación “académica y técnica”

La Universidad de León subrayó hoy que la implantación del grado en Medicina en el Campus de Vegazana de la capital responde a una evaluación académica y técnica.

Los distintos informes emitidos durante el procedimiento por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl), a través de un panel de expertos independientes externos a la Comunidad, condicionaron la emisión del informe favorable a que la implantación inicial del título se desarrollase exclusivamente allí, señalan desde la institución académica.

En un comunicado se insiste en que la Universidad de León nunca ha hablado de una decisión política como origen de esta situación.

En todo momento se ha mantenido que las decisiones responden a criterios derivados de una evaluación externa, por lo que no se atribuye a ninguna decisión política la implantación inicial del grado exclusivamente en León, sino a las consideraciones establecidas durante el procedimiento de verificación.

La institución académica sale así al paso de declaraciones al respecto para “aportar claridad y evitar interpretaciones que no se corresponden con el proceso seguido”. La única decisión de carácter política, apuntan, fue la autorización que la Junta de Castilla y León concedió a la Universidad de León en octubre del año 2024 para iniciar los trámites académicos que permitiesen la implantación del grado en Medicina.

La Universidad ejerció su autonomía mediante el diseño y defensa de su propuesta académica, que contemplaba un modelo de docencia compartida entre León y Ponferrada. Sin embargo, la implantación de una nueva titulación oficial requiere superar un proceso de evaluación externa sujeto a criterios académicos, técnicos y normativos.

En este caso, la emisión del informe favorable quedó condicionada a determinadas consideraciones establecidas por el panel evaluador, cuya aceptación resultaba necesaria para culminar el proceso de verificación, reiteran y recalcan que de no asumir las condiciones establecidas por el panel evaluador, la Universidad de León no habría obtenido el informe favorable y el grado en Medicina no sería hoy una realidad.

El Campus de Ponferrada, se añade en la nota, ha formado parte de este proyecto desde el inicio y así lo reflejan tanto la memoria presentada inicialmente como las sucesivas respuestas y alegaciones formuladas durante el proceso de evaluación, en las que la Universidad defendió de forma constante y fundamentada la viabilidad académica y organizativa de un modelo que incorporaba docencia compartida entre ambos campus, tal y como queda reflejado en las alegaciones que recoge el anexo de la memoria del grado en Medicina.

La Universidad seguirá trabajando para que, una vez se den las condiciones académicas, técnicas y de recursos necesarias, la titulación pueda extenderse también al Campus de Ponferrada en el futuro.

“La Universidad de León mantiene la misma visión con la que diseñó este proyecto desde el inicio: un modelo apoyado en las fortalezas del conjunto del territorio y en el aprovechamiento de los recursos sanitarios y asistenciales disponibles”, apunta el comunicado.