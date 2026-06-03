El lugar perfecto para comer un auténtico cocido: una gran catedral del siglo XV, termas romanas y un legado de Gaudí

Si hay un destino en Castilla y León donde la gastronomía y la historia se dan la mano, ese es Astorga.

Situada en pleno corazón de la provincia de León, esta ciudad de más de 10.000 habitantes se ha convertido en una parada imprescindible para quienes buscan disfrutar de uno de los platos más singulares de España y descubrir siglos de patrimonio.

Hablar de Astorga es hablar de su famoso cocido maragato, eso lo tenemos claro. Sin duda, es uno de los grandes emblemas gastronómicos de León.

Ahora bien, este cocido quizás no sea como el que siempre has comido en casa de tus padres o de tu abuela. Su principal peculiaridad es que se sirve al revés. ¿Sabes cómo?

Pues primero llegan las carnes, después los garbanzos con la verdura y las patatas, y finalmente la sopa. El menú suele terminar con unas tradicionales natillas.

Esta curiosa forma de servirlo se atribuye a los antiguos arrieros maragatos, que preferían asegurarse la parte más contundente de la comida antes de que pudiera enfriarse.

Hoy, este plato sigue siendo uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad y una experiencia obligatoria para cualquier visitante.

Y después de llenar el estómago, es el momento de dar un paseo por este municipio. La Catedral de Santa María es uno de los grandes tesoros de Astorga.

Su construcción definitiva comenzó en 1471 y se prolongó hasta el siglo XVIII, dando lugar a una espectacular combinación de estilos gótico, renacentista y barroco.

Declarada Monumento Nacional en 1931 y considerada uno de los edificios más destacados de la provincia de León, su impresionante fachada barroca y sus torres dominan el perfil urbano de la ciudad.

En su interior se conservan importantes obras artísticas y elementos arquitectónicos que reflejan la evolución de la catedral durante más de 300 años.

Un viaje a la época romana

La historia de Astorga se remonta a la época romana, cuando fue uno de los principales centros administrativos del noroeste peninsular gracias al auge de la minería del oro.

De aquel pasado conserva importantes vestigios arqueológicos que pueden visitarse a través de una ruta urbana.

Entre los restos más destacados se encuentran las antiguas termas, la red de cloacas romanas que todavía sigue en funcionamiento y la famosa Ergástula Romana, una galería subterránea que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad.

También sobresale la Domus del mosaico del oso y los pájaros, una de las viviendas romanas mejor conservadas del lugar.

Astorga también ha estado ligada durante siglos al Camino de Santiago, circunstancia que impulsó su crecimiento durante la Edad Media.

Peregrinos, comerciantes y viajeros contribuyeron al desarrollo de una ciudad que hoy conserva un importante conjunto monumental.

Su casco histórico, junto con el cercano pueblo de Castrillo de los Polvazares, cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural, un reconocimiento que pone en valor la riqueza patrimonial de una de las ciudades más singulares de Castilla y León.

El legado de Gaudí

Además, pocas ciudades pueden presumir de contar con una obra de Antoni Gaudí fuera de Cataluña, y Astorga es una de ellas.

Junto a la Catedral de Santa María se alza el espectacular Palacio Episcopal, una de las creaciones más singulares del arquitecto catalán.

Diseñado en 1887 por encargo del obispo Juan Bautista Grau tras el incendio del antiguo palacio, el edificio combina elementos neogóticos y modernistas, con una apariencia que recuerda a un castillo medieval.

Gaudí llegó a desplazarse en numerosas ocasiones a Astorga para supervisar personalmente las obras, dejando una construcción considerada hoy como una de sus obras más importantes fuera de Cataluña.

Actualmente alberga el Museo de los Caminos y se ha convertido en uno de los principales iconos turísticos de la ciudad, formando junto a la catedral una de las estampas monumentales más impresionantes de Castilla y León.

Además del cocido maragato, la cocina astorgana ofrece otros platos tradicionales como la sopa de ajo, el congrio al ajoarriero, las mollejas en salsa, las berzas con bacalao o la reconocida cecina de León.

Con una combinación única de gastronomía, patrimonio monumental y legado romano, Astorga se ha consolidado como uno de los destinos más completos del noroeste de España.

Un lugar donde cada calle cuenta una historia y donde sentarse a la mesa es casi tan importante como recorrer sus monumentos.