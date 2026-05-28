Un hombre incendia cinco vehículos en Ponferrada tras una discusión con su expareja: detenido por la Policía Nacional

Algunos de los vehículos incendiados en Ponferrada por el hombre detenido

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ponferrada a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito de violencia de género y daños tras el incendio intencionado de cinco vehículos ocurrido durante la madrugada del pasado 26 de mayo en el barrio de Flores del Sil.

Según la investigación policial, los hechos se produjeron después de que el detenido acudiera al domicilio de su expareja sentimental, donde ambos mantuvieron una discusión.

Posteriormente, el hombre habría provocado de manera intencionada el incendio de varios turismos estacionados en las inmediaciones, causando importantes daños materiales.

Entre los vehículos afectados se encontraban dos propiedad de la expareja del detenido y de la actual pareja de esta.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial y de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

Las pesquisas y las declaraciones de varios testigos permitieron situar a un individuo con características coincidentes con las del detenido merodeando por la zona poco antes de producirse los incendios.

Los agentes pudieron determinar además que esa persona era la expareja de una mujer con la que había mantenido una discusión horas antes en el portal de su vivienda.

La rápida actuación de los servicios de emergencia evitó que el fuego se propagara a otros vehículos y a viviendas próximas, siendo necesaria una importante movilización policial y de bomberos en la zona.

El detenido fue puesto a disposición judicial y posteriormente quedó en libertad.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Ponferrada acordó medidas cautelares de protección para la víctima, consistentes en la prohibición de aproximación y comunicación en un radio de 500 metros.