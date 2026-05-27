Cae la red internacional que movió 380.000 euros con el tráfico de personas con un detenido en Zamora

La Policía Nacional, trabajando codo con codo con Europol y las autoridades de Serbia, ha logrado desmantelar una mafia internacional que hacía negocio con la desesperación de decenas de ciudadanos cubanos que soñaban con empezar una nueva vida en España.

Desde el año 2021, este grupo de traficantes ha traído de forma clandestina a nuestra tierra a un mínimo de 40 personas.

Las víctimas, con tal de salir de la isla, pagaban unos 3.000 euros por cabeza para meterse en una auténtica boca de lobo y cruzar medio mundo en condiciones durísimas.

El golpe policial se ha saldado con ocho detenidos, y lo más importante es que los agentes han conseguido echar el guante a los dos máximos cabecillas de la banda.

Casi todos los arrestos se han concentrado en la provincia de Málaga, concretamente seis en Torremolinos y uno en Alhaurín de la Torre, pero los tentáculos de la red llegaban también a Castilla y León, donde la policía ha localizado y esposado al último de los implicados en Zamora.

La pesadilla de estas familias empezaba en la propia Cuba. Allí, los ganchos de la organización se ganaban su confianza vendiéndoles una supuesta solución mágica que ellos mismos bautizaron como "bolsa de viaje".

Este kit de entrada incluía los billetes de avión, cartas de invitación falsas, seguros médicos y reservas de hotel ficticias para cruzar el Atlántico. El primer destino era Belgrado, en Serbia, un punto estratégico donde los ciudadanos cubanos no requerían visado de entrada.

Una vez en el país balcánico, los migrantes eran alojados en pisos patera y locales controlados por la red, donde vivían hacinados y bajo constantes amenazas que limitaban sus movimientos.

Desde allí comenzaba el viaje por tierra en vehículos de la organización: cruzaban a Macedonia del Norte y seguían hacia Grecia para lograr pisar el espacio Schengen.

El viaje continuaba por carretera atravesando Italia y Francia hasta cruzar la frontera española. Durante la investigación, los agentes comprobaron la crueldad de los traficantes, que llegaron a abandonar a su suerte a familias enteras, incluidos menores de edad, en mitad de Macedonia del Norte, sin comida, teléfonos ni condiciones mínimas de higiene tras surgir problemas en la ruta.

Al llegar a su destino final, principalmente a Málaga, la rama española de la red se encargaba del último eslabón de la estafa. Para poder solicitar el asilo en España sin levantar sospechas, los miembros de la banda obligaban a los migrantes a denunciar falsamente la pérdida de sus pasaportes originales.

Destruían los documentos que contenían los sellos de su entrada por Serbia y Grecia. Una vez contaban con un pasaporte nuevo y limpio tramitado de urgencia, se presentaban ante las autoridades españolas alegando que acababan de bajarse de un avión directo desde Cuba, burlando así los controles del sistema de protección internacional.

Para mover el dinero y borrar el rastro de las ganancias, los cabecillas diseñaron un complejo sistema financiero que combinaba cuentas bancarias nacionales e internacionales, empresas de envío de dinero, aplicaciones móviles y criptomonedas.

Los analistas policiales han rastreado más de 2.250 giros y transferencias desde España que movieron un total de 380.775 euros.

El dispositivo de asalto final ha incluido el registro de cuatro viviendas y una inspección en un negocio de hostelería en Málaga. En los inmuebles, los agentes han intervenido más de 9.000 euros en metálico, 7.120 pesos cubanos, dos armas simuladas, tarjetas de crédito y abundante documentación que ya está siendo analizada.

El juez ha ordenado además el embargo inmediato de 28 cuentas bancarias vinculadas a la red, mientras que la investigación sigue abierta a la espera de localizar a nuevos implicados.