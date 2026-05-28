El Ayuntamiento de León cede una parcela de 10.000 metros cuadrados a la Fundación Laboral de la Construcción

Firma del acuerdo entre el alcalde de León, José Antonio Diez, y el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Javier Vega Corrales, este jueves

El Ayuntamiento de León ha suscrito este jueves un acuerdo con la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León para posibilitar la cesión demanial por 75 años de una parcela en el Área 17.

En ese espacio, de más de 10.000 metros cuadrados, la Fundación levantará un centro de formación profesional.

Los encargados de rubricar este acuerdo han sido el alcalde de León, José Antonio Diez, y el presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, Javier Vega Corrales.

"El objetivo de esta cesión es fomentar la formación profesional, la prevención de riesgos laborales y el empleo en el sector de la construcción, uno de los más importantes del municipio y de la provincia", ha expresado José Antonio Diez tras firmar el convenio.

El regidor de la capital leonesa ha incidido en que el sector de la construcción es el quinto generador de empleo del territorio y emplea a más de 6.800 personas entre edificación, obra especializada, ingeniería civil y servicios técnicos de arquitectura.

Esto supone que el 7,2% del total de empleo en el conjunto del área metropolitana.

El presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, Javier Vega, ha reiterado el agradecimiento al Ayuntamiento de León y a su alcalde "por la disposición y colaboración con el sector de construcción y con la Fundación".

"Desde el momento en que se le presentó la posibilidad de este Centro de Formación, que queremos sea una realidad antes del fin del 2028 y con el que se quiere dar respuesta, lo antes posible, a las necesidades de mano de obra cualificada que apremian al sector", ha afirmado.

Diez ha destacado la importancia de este acuerdo "que es un paso más de los numerosos dados por el Ayuntamiento de León en los últimos años para poner suelo público a disposición de las administraciones y entidades para que el uso de este genere beneficios para toda la ciudadanía".

Ha recordado cesiones recientes como la de tres parcelas con más de 7.000 metros cuadrados para viviendas para jóvenes (en La Palomera, San Pedro y El Ejido) o la aportación del solar donde se levantan ya el centro deportivo de Eras de Renueva.

También el Conservatorio Municipal, el espacio para levantar la Gerencia de Servicios Sociales o el ya inaugurado centro de salud de El Ejido, que proceden todos ellos de aportaciones municipales.

Asimismo, el alcalde de León ha recordado la cesión de otra finca destinada para el parque de energías renovables de la red de calor de León, finca conocida como Soto de Santa Olaya, situada en la parcela 830 del Polígono 9.

Junto a los firmantes del acuerdo, en el acto de firma del convenio también ha estado presente la vicepresidenta de la Fundación y secretaria general de CCOO del Hábitat Castilla y León, Lourdes Herreros García.

También la vicepresidenta de la Fundación y secretaria general de UGT FICA CyL, María Alejandra Vega Hernández, el director general de la Fundación, Julio Gil Iglesias, y la secretaria general del Ayuntamiento de León, Carmen Jaén.