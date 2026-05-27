Urraca I de León a los 900 años de su muerte: el congreso que hace justicia a la reina medieval durante 3 días

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha inaugurado esta mañana el congreso internacional ‘Urraca I de León, Soberana Europea. Reinas Medievales y creación artística’.

Se trata de un encuentro académico que se celebrará entre hoy y mañana en la capital leonesa y que trasladará su última jornada a la localidad de Sahagún el próximo 29 de mayo.

En el acto de apertura, el regidor ha estado acompañado por la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la Universidad de León, Raquel Domínguez; el diputado de Cultura, Emilio Martínez; el director del congreso, José Alberto Moráis; y el historiador y profesor Gerardo Boto Varela.

Estas jornadas, organizadas conjuntamente por el Ayuntamiento y la Universidad de León, tienen como objetivo abordar desde una perspectiva histórica y artística la figura y el reinado de Urraca I (1081-1126).

Así como los contextos geopolíticos en los que ejerció su soberanía y asentó su patronazgo cultural en el marco del Reino de León.

Durante la presentación, José Antonio Diez ha explicado que el consistorio emprendió hace dos años un ambicioso proyecto para dar a conocer la relevancia de la monarca, coincidiendo con el 900 aniversario de su fallecimiento, con el firme propósito de poner en valor una figura que ha sido denostada históricamente.

El alcalde se ha mostrado contundente al afirmar que dolía ver cómo se saltaba su nombre en la relación de monarcas de León o cómo se ninguneaba su papel en la Edad Media.

En este caso, “un olvido” que, a su juicio, "no tiene nada de inocente y que suele taparse con medias verdades territoriales o mentiras totales" ante cada hecho constatado de la identidad leonesa.

Sin embargo, el regidor ha destacado que esta situación de agravio ha comenzado a revertirse gracias a iniciativas recientes como la gran exposición ‘Reina Ella.

Urraca I de León (1109-1126)’ en el Museo de León, la celebración en la ciudad de un pleno histórico de la Real Academia Española y la organización de este congreso.

Unos hitos que, sumados a diversas publicaciones y reportajes, han logrado reivindicar con éxito el nombre y el legado de la soberana para que pueda ser valorada y entendida en su justa medida.